La vuelta de la final Surne Bilbao-PAOK, en Miribilla el día 29 a las 20.00 horas

Bilbao, 13 abr (EFE).- El partido de vuelta de la final de la Copa FIBA Europa entre el Surne Bilbao y el PAOK griego se jugará en Miribilla el día 29 a las 20.00 horas, según el horario confirmado este lunes por la FIBA.

Una semana antes, el miércoles 22, se disputará a las 18.15 horas en el Palataki de Salónica la ida de esta reedición de la final de la pasada edición que conquistó el equipo vasco, entonces con un orden inverso, primero en Bilbao y después de Grecia. EFE

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