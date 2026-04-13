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El juicio a Ábalos se retoma con la expareja de Koldo García y el exdirector de Carreteras

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Madrid, 13 abr (EFE).- El Tribunal Supremo retoma este lunes el juicio por presunta corrupción al exministro José Luis Ábalos con una jornada en la que podrían volver a salir alusiones a dinero en efectivo en la sede del PSOE, al estar citada la expareja de su exasesor Koldo García, que afirmó que fue a recoger el reintegro de gastos.

Patricia Uriz es una de las ocho testigos que escuchará el tribunal que juzga a Ábalos, su asesor y el reconocido comisionista Víctor de Aldama por presuntas mordidas y amaños en contratos de mascarillas a entes públicos de la esfera del Ministerio de Transportes.

Además de ella, está citado el ex director general de Carreteras Javier Herrero y dos socios de Aldama, todos ellos investigados en la Audiencia Nacional.

Uriz tiene derecho a no contestar a las preguntas que le formulen, precisamente por estar investigada en la Audiencia, si bien lo previsible es que responda al interrogatorio de la abogada de su expareja, que también es la suya, como ocurrió asimismo con el hermano del exasesor, según fuentes consultadas por EFE.

Está por ver si entre las preguntas que se le hagan figuran las veces que, según ha admitido, acudió a la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, para recoger dinero en efectivo correspondiente al reintegro de gastos de su entonces marido y del exministro Ábalos, que en ocasiones adelantaba Koldo García.

Y también el lenguaje en clave que, según la Guardia Civil, empleó con su expareja para hablar de dinero.

Las "chistorras" eran billetes de 500 euros; los "soles", de 200; y las "lechugas", de 100, según la UCO; Uriz dijo que no reconocía esos mensajes y que no es su forma de expresarse. Y de los "folios" de los que hablaba el ministro, aseguró que eran folios de verdad.

Además de ella, están citados varios empresarios, incluidos dos socios de Aldama. Uno es Claudio Rivas, con quien comparte imputación en otra causa judicial sobre un fraude millonario de hidrocarburos, un asunto que también ha salido en el juicio.

La Fiscalía Anticorrupción cree que Aldama aprovechó el "afán" de Rivas para obtener un título de operador en el sector de hidrocarburos para que, de la mano de otra empresaria, corriera con los gastos de la compra de un chalé en La Alcaidesa (Cádiz) para alquilárselo al exministro. El disfrute de este inmueble forma parte de las presuntas mordidas que el fiscal imputa a Ábalos.

El último testigo de la jornada será el ex director general de Carreteras Javier Herrero, investigado en la parte del caso que lleva la Audiencia Nacional sobre presuntos amaños en adjudicaciones de obra pública. EFE

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