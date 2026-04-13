Aagesen sostiene que en España hay "un gran apetito" por invertir en proyectos sostenibles

Madrid, 13 abr (EFE).- En España existe "un gran apetito por invertir en proyectos sostenibles", ha sostenido la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, quien ha añadido que hay "una base muy sólida" para esa inversión.

"Recursos únicos, talento, capacidades tecnológicas e industriales y un marco político claro y definido" son algunas de las "fortalezas" que Aagesen ha destacado durante la inauguración de la jornada 'Impulsando la transición hacia un futuro sostenible. Cómo cerrar la brecha de inversión".

Aagesen se ha referido al entorno geopolítico "de extraordinaria complejidad", con consecuencias para las cadenas europeas de suministro y los mercados energéticos, y ha estimado que España está "mejor preparada" para una crisis como la actual gracias a su apuesta por la sostenibilidad.

"Ante los desafíos, está claro que la sostenibilidad es una prioridad inmediata, apostar por ella es apostar por la seguridad, la prevención, la generación de empleo, la salud, la resiliencia y, en resumen, por el bienestar", ha indicado.

Durante la jornada se presentará un informe sobre la financiación sostenible en España que, según la ministra, ofrecerá una visión de la situación actual y un adelanto de las necesidades que deben cubrirse y de las herramientas requeridas.

"España tiene una base muy sólida cuando hablamos de financiación sostenible, con una amplísima oferta de préstamos, fondos, bonos, capital riesgo, seguros, participación del sector público y privado", ha enumerado.

Los préstamos bancarios, ha dicho, "siguen siendo los protagonistas" de la financiación y en 2024 se alcanzaron los 91.000 millones de euros en préstamos sostenibles.

Aagesen ha indicado asimismo que los bonos verdes "han sido un ejemplo de cómo España ha sabido crecer y un instrumento fundamental para canalizar los proyectos de sostenibilidad, con pasos desde 2021, cuando el Tesoro Público lanzó el primer bono verde soberano, 5.000 millones de euros, con una demanda mucho mayor que la oferta".

"Reflejó algo que es evidente: un gran apetito por invertir en sostenibilidad en nuestro país", ha dicho, antes de indicar que desde entonces las emisiones verdes soberanas en España "han acumulado y superado los 185.000 millones".

En la movilización de fondos públicos, la ministra se ha referido al fondo 'España Crece', lanzado en febrero y dotado con 10.000 millones en préstamos, avales y ayudas directas, con "al menos 1.000 millones de transferencias y 1.800 de préstamos que se van a destinar a contribución climática".

"La transición verde es una oportunidad histórica para nuestro país y la financiación es lo que permite pasar de la ambición a la acción", ha subrayado. EFE