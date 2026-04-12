Scariolo: “La prioridad es llegar con frescura al playoff de Euroliga”

Burgos, 12 abr (EFE).- Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid, dejó claro tras la victoria de su equipo ante San Pablo Burgos y la clasificación matemática para las eliminatorias por el título de Liga Endesa que el gran objetivo del conjunto blanco en este tramo final de temporada pasa por gestionar esfuerzos para llegar en las mejores condiciones posibles al playoff de la Euroliga.

“La prioridad es tener frescura para el playoff de la Euroliga sin ninguna duda”, afirmó el técnico italiano, subrayando que el foco del equipo ya empieza a desplazarse hacia la máxima competición europea.

Scariolo reconoció que el duelo ante el San Pablo Burgos era uno de los partidos que más respeto generaba en el cuerpo técnico por el buen momento que atraviesa el conjunto castellano.

“Temíamos bastante este partido. Habíamos visto muy bien al San Pablo Burgos en los últimos encuentros y respetábamos mucho la cita que teníamos aquí”, explicó.

Pese a las rotaciones y al descanso concedido a varios jugadores importantes, el técnico madridista valoró especialmente la reacción de su equipo tras el descanso.

“En la segunda parte hemos tenido una respuesta importante de los jugadores que en Euroliga tienen menos minutos”, señaló, destacando el papel de los menos habituales para elevar la energía del equipo y abrir la diferencia en el tercer cuarto, un aspecto que fue clave para romper el partido.

Sobre la gran dinámica liguera de su equipo, el técnico restó importancia a la racha de victorias consecutivas y prefirió poner el acento en la regularidad del grupo.

Por último, Scariolo tuvo palabras de reconocimiento para el San Pablo Burgos y se mostró convencido de que tiene opciones de lograr la permanencia: “Creo que sí tiene opciones de mantenerse. Hay mucha igualdad, está jugando bien y se ve que el equipo compite, lucha y se esfuerza”, concluyó. EFE

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