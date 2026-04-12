Espana agencias

Scariolo: “La prioridad es llegar con frescura al playoff de Euroliga”

Guardar

Burgos, 12 abr (EFE).- Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid, dejó claro tras la victoria de su equipo ante San Pablo Burgos y la clasificación matemática para las eliminatorias por el título de Liga Endesa que el gran objetivo del conjunto blanco en este tramo final de temporada pasa por gestionar esfuerzos para llegar en las mejores condiciones posibles al playoff de la Euroliga.

“La prioridad es tener frescura para el playoff de la Euroliga sin ninguna duda”, afirmó el técnico italiano, subrayando que el foco del equipo ya empieza a desplazarse hacia la máxima competición europea.

Scariolo reconoció que el duelo ante el San Pablo Burgos era uno de los partidos que más respeto generaba en el cuerpo técnico por el buen momento que atraviesa el conjunto castellano.

“Temíamos bastante este partido. Habíamos visto muy bien al San Pablo Burgos en los últimos encuentros y respetábamos mucho la cita que teníamos aquí”, explicó.

Pese a las rotaciones y al descanso concedido a varios jugadores importantes, el técnico madridista valoró especialmente la reacción de su equipo tras el descanso.

“En la segunda parte hemos tenido una respuesta importante de los jugadores que en Euroliga tienen menos minutos”, señaló, destacando el papel de los menos habituales para elevar la energía del equipo y abrir la diferencia en el tercer cuarto, un aspecto que fue clave para romper el partido.

Sobre la gran dinámica liguera de su equipo, el técnico restó importancia a la racha de victorias consecutivas y prefirió poner el acento en la regularidad del grupo.

Por último, Scariolo tuvo palabras de reconocimiento para el San Pablo Burgos y se mostró convencido de que tiene opciones de lograr la permanencia: “Creo que sí tiene opciones de mantenerse. Hay mucha igualdad, está jugando bien y se ve que el equipo compite, lucha y se esfuerza”, concluyó. EFE

vfr/asc

Últimas Noticias

Porfi Fisac: “No me he sentido feliz en casi ningún momento del partido”

Infobae

Los Pumas, del costarricense Keylor Navas, vencen a Mazatlán y suben al cuarto lugar

Infobae

El compromiso de Rafa Serna le vale una oreja en la tercera de abono en Sevilla

Infobae

David DeJulius, elegido Mejor Jugador de la jornada por tercera vez esta temporada

Infobae

Marcos Alonso: "Nos ha faltado un poco de contundencia atrás"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones en Hungría: los primeros resultados indican una victoria del opositor Magyar y una derrota de Orbán, con el 78% escrutado

Elecciones en Hungría: los primeros resultados indican una victoria del opositor Magyar y una derrota de Orbán, con el 78% escrutado

Pedro Sánchez y Begoña Gómez recorren enclaves históricos de China en el día previo al inicio de la agenda oficial con Xi Jinping

Un bar despide a un camarero por beberse una cerveza en horario laboral: es improcedente por falta de pruebas y tienen que readmitirlo o pagarle 5.272 euros

María Jesús Montero está llamada a comparecer en el Senado en plena precampaña andaluza: “Que no piense que por dejar el cargo se va a ir de rositas”

Los cazaminas de España que podrían ayudar en el estrecho de Ormuz: seis buques de fibra de vidrio, sonar avanzado y drones submarinos

ECONOMÍA

En qué comunidades puedes deducirte los gastos del dentista en la declaración de la Renta 2026

En qué comunidades puedes deducirte los gastos del dentista en la declaración de la Renta 2026

Qué pasa si se acaba el combustible para los aviones: billetes más caros, menos oferta de vuelos y cancelaciones selectivas

Tus manos pueden marcar la diferencia en una entrevista de trabajo: qué hacer, cómo colocarlas y qué gestos evitar

Puedes tener dos trabajos diferentes aunque uno de ellos sea jornada completa, siempre y cuando no se infrinja ninguno de estos puntos

Ni separación de bienes ni gananciales: el régimen matrimonial del siglo XIII que aún sobrevive en zonas de Extremadura

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz a Sinner tras la final de Montecarlo: “Es impresionante lo que has conseguido, enhorabuena”

Las palabras de Alcaraz a Sinner tras la final de Montecarlo: “Es impresionante lo que has conseguido, enhorabuena”

Así te hemos contado la victoria de Sinner ante Alcaraz en la final de Montecarlo

Sinner da un golpe en la mesa: se impone a Alcaraz para hacerse con el título de Montecarlo y recupera la corona de número uno del mundo

El Union Berlín hace historia al situar a Marie-Louise Eta al frente del equipo, la primera mujer en dirigir un banquillo masculino

El homenaje a Carolina Marín en Huelva: “Me despido del bádminton, que ha sido mi vida y mi pasión”