Extinguido el incendio de Cedillo y controlados los de Torrent y sierra de Macisvenda

Madrid, 24 jun (EFE).- El incendio originado este miércoles en Cedillo del Condado (Toledo) ha sido extinguido, mientras que los declarados también hoy en Torrent (Valencia) y sierra de Macisvenda (Murcia) han sido controlados por los equipos de extinción, han informado los servicios de emergencias de las respectivas comunidades.

El fuego de Cedillo comenzó alrededor de las 17:19 horas en una nave situada en el camino del Prado, en la entrada de Yuncos, pero la rápida intervención de un vecino, que hizo un cortafuegos con una retroexcavadora, impidió el avance de las llamas, ha explicado a EFE el alcalde de Cedillo, Luis Andrés Martín.

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En las labores de extinción han trabajado bomberos del parque provincial de Illescas, agentes de la Policía Local y Guardia Civil, así como una bomba y una cuba enviadas desde la Comunidad de Madrid.

Por otra parte, el incendio de vegetación de Torrent se inició sobre las 15:54 horas en la zona de las Cumbres de Calicanto y su evolución llegó a provocar la activación de la situación 1 del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF), la cual significa que las llamas pueden ser apagadas con recursos propios.

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El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia desplazó hasta la zona dos dotaciones de bomberos, cuatro de bomberos forestales, un sargento, un coordinador forestal, un técnico forestal, un jefe de sector del Consorcio y un oficial, además de los siete medios aéreos de la Generalitat.

Alrededor de las 17:36 horas el incendio se dio por estabilizado y los medios aéreos se retiraron, mientras que a las 21:10 horas ha sido controlado.

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El incendio de la sierra de Macisvenda, ubicada en el municipio de Abanilla, arrancó a las 13:10 horas, momento en el que el Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Región de Murcia (Infomur) desplegó un amplio dispositivo para trabajar en su extinción.

Fueron desplegados agentes medioambientales, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento, seis brigadas forestales terrestres y cuatro helicópteros, entre ellos dos con brigadas helitransportadas, uno de coordinación y otro del Ministerio para la Transición Ecológica.

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El fuego se dio por estabilizado alrededor a las 16:22 horas y, posteriormente, quedó controlado a las 18:21 horas. EFE