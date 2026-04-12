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El TS escucha esta semana a Pardo de Vera, la expareja de Koldo y el dueño de Villafuel en el juicio de las mascarillas

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El Tribunal Supremo escuchará esta semana como testigos a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera; a Claudio Rivas, dueño de Villafuel, y a Patricia Uriz, la expareja de Koldo García, entre otros, en el juicio contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, el exasesor ministerial y el empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil destacó en un informe la "intervención" de Pardo de Vera para la contratación de Soluciones de Gestión, empresa de Aldama. La expresidenta está siendo investigada en la Audiencia Nacional (AN) en el marco del 'caso Koldo' y se prevé que testifique el miércoles en el Supremo.

En dicho informe, el instituto armado señaló que Koldo había facilitado a Pardo de Vera el contacto de Íñigo Rotaeche --titular mayoritario de Soluciones de Gestión y socio de Aldama-- y le trasladó cuestiones relacionadas con el cumplimiento del contrato.

Esta semana declararán como testigos otros investigados en el 'caso Koldo, como el propio Rotaeche, que lo hará el miércoles. Por su parte, tanto Álvaro Sánchez Manzanares, ex secretario general de Puertos del Estado, así como el expresidente del ente público Francisco Toledo, prestarán declaración este miércoles.

URIZ, RIVAS Y HERRERO, INVESTIGADOS EN LA AN

El lunes, por su parte, declararán Rivas, Uriz; la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, y el exCEO de Air Europa Javier Hidalgo.

Cabe recordar que Leonor González, la hija de la empresaria que dice haber llevado 90.000 euros en efectivo a la sede federal del PSOE, señaló en su testifical el pasado jueves que Koldo y Aldama recibieron 500.000 euros en una reunión con Hidalgo. Javier Serrano, también socio de Aldama, prestará declaración el lunes.

Ese mismo día se sentará ante el tribunal presidido por el magistrado Andrés Martínez Arrieta el exdirector de Carreteras Javier Herrero, a quien la UCO también ha señalado por su presunta participación en la supuesta adjudicación irregular de obras públicas. El magistrado de la AN Ismael Moreno investiga a Herrero dentro del 'caso Koldo', al igual que a Uriz y al dueño de Villafuel.

El martes pasará por el Supremo Víctor Francos, que fue director de Gabinete del presidente de Cataluña, Salvador Illa, cuando este era ministro de Sanidad, además de Francisco Pardo Piqueras, director general de la Policía, y Jesús Manuel Gómez García, que fue subsecretario de Transportes cuando Ábalos era ministro.

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