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1-0. El Granada agarra media permanencia y complica la de la Cultural

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Granada, 12 abr (EFE).- Un tempranero gol de penalti de Rubén Alcaraz permitió al Granada agarrar media permanencia al vencer este domingo por 1-0 a la Cultural Leonesa, que seguirá como colista de Segunda con la salvación cada vez más complicada.

El partido comenzó con gol, en el minuto 5, al materializar Rubén Alcaraz un riguroso penalti cometido sobre él mismo por Víctor García al trabarlo tras el lanzamiento de un córner.

La Cultural Leonesa reaccionó bien a partir de la posesión de balón y tuvo dos claras ocasiones para empatar en el primer tiempo, ambas de Diego Collado en sendos mano a mano bien resueltos por Luca Zidane, mientras que en el otro área Édgar Badía evitó el 2-0 ante Pablo Sáenz y Álex Sola.

El cuadro castellanoleonés dominó casi por completo la segunda parte, marcada por dos rigurosas expulsiones seguidas en su ecuador, la primera en los locales del francés Baila Diallo con roja directa por una entrada a Iván Calero y la segunda del visitante Víctor García por doble amarilla.

En el último cuarto de partido, con los visitantes volcados y arriesgando y el Granada con espacios para correr, tuvieron los locales la sentencia en una ocasión de Álvaro Lemos que sacaron entre el poste y Édgar Badía, y la Cultural Leonesa el empate con un remate fuera de Manu Justo cuando estaba en clara posición para marcar.

En el tiempo añadido, con los dos equipos irritados con la actuación arbitral, se quedó el Granada con nueve jugadores al ser expulsado Jorge Pascual por protestar, y Luca Zidane paró el cabezazo de Rubén Sobrino en la última ocasión del partido.

- Ficha técnica:

1 - Granada: Luca Zidane; Oscar, Diaby (Álvaro Lemos, m.46), Loic Williams, Diallo; Rubén Alcaraz, Izan (Hormigo, m.70), Alemañ; Pablo Sáenz (Sergio Ruiz, m.78), Álex Sola (Pascual, m.60) y José Arnaiz (Trigueros, m.78).

0 - Cultural Leonesa: Édgar Badía, Víctor García, Rodri, Barzic (Selu Diallo, m.75), Hinojo; Yayo (Fornos, m.58), Bicho, Luis Chacón; Iván Calero (Manu Justo, m.81), Homam (Rubén Sobrino, m.58) y Diego Collado (Víctor, m.58).

Gol: 1-0, M.05: Rubén Alcaraz, de penalti.

Árbitro: Alejandro Ojaos (Comité Murciano). Expulsó con roja directa a los locales Diallo (m.64) por una dura entrada sobre Iván Calero y Pascual (m.91) por protestar, y con doble amarilla al visitante Víctor García (m.68). También mostró cartulinas amarillas a los locales Loic Williams (m.45+1), Diaby (m.33), Manu Lama (banquillo, m.68), Álvaro Lemos (m.78) y Sergio Ruiz (m.87) y a los visitantes Yayo (m.18) y Diego Collado (m.45+1).

Incidencias: Partido de la jornada 35 de LaLiga Hypermotion disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante 10.627 espectadores, según cifra oficial. EFE

jag/agr/og

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