Villar, Neto y Da Silva regresan en el Elche ante un Valencia con Sadiq y Beltrán en punta

Elche (Alicante), 11 abr (EFE).- La presencia en el equipo inicial de Gonzalo Villar, Martim Neto y André da Silva es la principales novedad que presenta el Elche ante un Valencia que tendrá en punta al nigeriano Omar Sadiq y al argentino Lucas Beltrán.

El entrenador del Elche, Eder Sarabia, ha apostado de inicio en este duelo autonómico de la Comunitat Valencianan por Dituro; Sangaré, Affengruber, Pétrot, Valera; Tete Morente, Gonzalo Villar, Febas, Neto; Rafa Mir y André da Silva.

El técnico del Valencia, Carlos Corberán, ha introducido para el choque del Martínez Valero cuatro cambios con respecto a la pasada jornada y ha formado su equipo inicial con Dimitrievski; Thierry, Tárrega, Cömert, Gayá; Rioja, Guido Rodríguez, Ugrinic, Ramazani; Beltrán y Sadiq. EFE

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