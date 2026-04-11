Santiago Carnicer lidera Rally Mar de Olivos con solo 22 segundos al luso Vicente

Jaén, 11 abr (EFE).-El piloto castellonense Santiago Carnicer encabeza la clasificación de la séptima edición del Rallye Mar de Olivos tras la disputa este sábado de la primera etapa, que se desarrolló a través de tres tramos y dejó una lucha muy ajustada en los puestos de cabeza.

El vigente campeón de España de rallys todo terreno, ganador de las tres últimas ediciones del certamen nacional, confirmó su condición de favorito en los caminos jiennenses.

A los mandos de su Toyota Hilux y con Sergio Peinado como copiloto, Carnicer completó la jornada con solidez, aunque sin margen para la relajación. El portugués Joao Manuel Vicente, con un Polaris XRZ, se mantiene muy cerca en la general, a tan solo 22 segundos, lo que deja abierta la resolución de la prueba para la etapa definitiva de este domingo.

El recorrido restante constará de 128 kilómetros entre las localidades jiennenses de Úbeda y La Guardia, un trazado que se presenta decisivo para determinar el vencedor de una cita que está destacando por la igualdad y la exigencia del terreno.

En la tercera posición se sitúan Gaël Queralt y Marc Solá Terradellas, que compiten con un Taurus T3 Evo Max y acumulan una desventaja de 2 minutos y 42 segundos respecto al liderato.

La dupla mantiene opciones de recortar diferencias en la jornada final, en función del desarrollo de una etapa que puede deparar cambios en la clasificación.

La prueba reúne a cerca de medio centenar de pilotos, consolidándose como una de las citas destacadas del calendario nacional de la especialidad. Además, el Rallye Mar de Olivos supone la segunda prueba puntuable de la temporada, un factor que añade relevancia a cada resultado en la lucha por el campeonato. EFE

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