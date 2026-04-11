Rescatan a un surfista a 2,8 kilómetros de la costa de Cabo de Gata en Almería

Almería, 11 abr (EFE).- Un surfista que se encontraba a 1,5 millas náuticas (unos 2,8 kilómetros) de Cabo de Gata (Almería) y que era incapaz de regresar a la costa ha sido rescatado por la Guardia Civil en una intervención de la patrullera Río Tietar.

El rescate se llevó a cabo a las 17:00 horas de este viernes, después de que la patrullera fuese alertada a través de una llamada recibida en el Centro de Mando y Coordinador de Servicios de la Guardia Civil de Almería, ha informado la Comandancia de Almería.

La embarcación, integrada por dos componentes del Grupo Marítimo del Estrecho y personal del Servicio Marítimo de la Comandancia de Almería, localizó al deportista tras una búsqueda por la zona y lo trasladó posteriormente hasta Almería, donde fue recogido por sus familiares por tierra.

La rápida actuación y la localización del surfista evitaron que el deportista perdiera la vida en el mar, según la Guardia Civil.

Tras este suceso, el instituto ha recordado que para practicar deportes acuáticos de forma segura es imprescindible usar chaleco salvavidas, revisar el material y las condiciones meteorológicas, no salir solo, conocer los propios límites y avisar a alguien en tierra de la ruta prevista.

También recomienda consultar el viento, las mareas y el oleaje, familiarizarse con la zona y llevar algún sistema de comunicación, como un teléfono móvil en bolsa estanca o un sistema VHF. EFE

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