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Policía Local informa a la jueza de El Bocal que tiene el mismo protocolo para llamadas del 112 o de ciudadanos

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La Policía Local de Santander tiene el mismo protocolo para las llamadas que recibe, sean del servicio de emergencias 112 o de ciudadanos.

Así lo indicado este viernes la alcaldesa, Gema Igual (PP), a preguntas de los periodistas sobre la información que en ese sentido ha requerido la jueza que investiga el accidente de la pasarela costera de El Bocal, en el que murieron seis jóvenes y otra resultó herida grave.

La regidora ha aseverado a los medios que "nunca se ha dudado de que no había protocolo" en el Cuerpo policial y ha destacado al respecto que el documento ha sido aportado a la magistrada después de que esta semana solicitara al Consistorio que detallara si la Policía Local tiene un protocolo de llamadas específico según su procedencia.

Tal y como ha explicado Igual, una vez que se activa el protocolo, en el sistema "hay diferentes pestañas para poder decir cómo entró la llamada: si es del 112, de un servicio de emergencia, de un ciudadano o de un agente". "Esa es la aclaración que hemos aportado", ha indicado

La alcaldesa ha aprovechado para volver a mostrar su "confianza y total respeto" por el sistema judicial y la magistrada que instruye la causa de El Bocal, la titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander.

Ha hecho estas declaraciones cuestionada por la prensa antes de iniciarse el tercer y último sorteo de las cerca de 300 viviendas protegidas promovidas por el Ayuntamiento en el Sector 1, El Alisal, celebrado en el Palacio de Exposiciones.

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