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Page califica de "ensalada de protagonismos personales" los movimientos a la izquierda del PSOE

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El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha recordado que la izquierda "a la izquierda del PSOE" se ha refundado "entre doce y catorce veces" desde la Transición, se ha preguntado "qué hay debajo" de esos movimientos.

García-Page ha opinado de esta manera este viernes en Antena 3 sobre el acto protagonizado este jueves por el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, y la eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero.

En opinión del presidente castellanomanchego, "solo queda una organización que realmente tiene estructura y que es más clásica, Izquierda Unida", mientras que todo lo demás "son fenómenos gaseosos" que ha definido como "una ensalada de protagonismos personales".

Así, ha recordado que en las primeras elecciones europeas en las que Podemos tuvo unos resultados destacados "por no llevar, no llevaban ni eslogan, llevaban la cara de Pablo Iglesias en la papeleta", añadiendo que cuando Iglesias desapareció del tablero político emergió Yolanda Díaz.

"A Rufián le pasa lo mismo", ha manifestado, considerando que es una persona "con capacidad dialéctica" y que "está buscando hueco", aunque cree también que eso demuestra que, a excepción de Bildu, "que tiene estructura", todos los partidos que han apoyado la investidura de Pedro Sánchez "están en caída libre".

"Lo verdaderamente triste es que todos los que apoyan al Gobierno se sienten en minoría social de una manera muy clara. Yo creo que casi todos los que se han agarrado al pararrayos se han electrocutado", ha concluido.

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