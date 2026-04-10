La Abogacía recomienta usar cabalmente la IA y hacer siempre una lectura crítica de ella

Madrid, 10 abr (EFE).- El Consejo General de la Abogacía ha aprobado una circular que interpreta el uso de la inteligencia artificial (IA) por parte de los letrados, y en la que se recomienda que conozcan "cabalmente" esta herramienta y lleven a cabo una lectura "crítica" y "completa", supervisando siempre lo que ofrece la herramienta.

El presidente de la Abogacía Española, Salvador González, y el presidente de la comisión de Deontología de la corporación, Manuel Mata, han explicado la circular interpretativa sobre el uso de la inteligencia artificial que ha aprobado el pleno este viernes entre otros asuntos, como la aprobación de las cuentas anuales de la institución.

La circular interpretativa del Código Deontológico de la Abogacía alude a la necesidad de "verificación y control" por parte del letrado que utilice la IA para evitar errores y vulneración de derechos.

Contiene cinco recomendaciones, como "conocer cabalmente las herramientas de lA que se van a utilizar", formándose en su uso, o no utilizar nunca resultados de la inteligencia artificial "sin una lectura crítica completa".

También se debe "contrastar siempre con fuentes jurídicas externas fiables", además de usar la IA solo en materias que se dominen y documentar, al menos internamente, para qué se ha usado esta herramienta, "a fin de poder justificar decisiones, controles realizados y responsabilidades asumidas".

Para el presidente de la Abogacía, con la circular se recuerda la necesidad de verificación por parte del abogado para dar seguridad jurídica a los ciudadanos, dentro de una estrategia de gobernanza que implica "pararse a pensar" y que deberían plantearse todas las administraciones.

Ha anunciado que en los próximos días representantes del Consejo de la Abogacía se reunirán con miembros del Poder Judicial para abordar la inteligencia artificial en la justicia.

Precisamente ayer jueves se conoció que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto expediente a un magistrado que empleó inteligencia artificial para redactar el borrador de una sentencia y que enfrenta una posible sanción de suspensión y multa.

El presidente de la comisión de Deontología, Manuel Mata, ha dicho, al ser preguntado sobre este asunto, que un abogado no tendría sanción por el hecho de usar la IA, porque es lícito utilizarla como letrado, pero sí podría ser sancionado por un mal uso que afectara a los derechos del cliente.

Esto sería una infracción grave que está sancionada con entre 16 días y un año de suspensión en el ejercicio profesional.

El presidente de la Abogacía se ha referido a la próxima aprobación por parte del Gobierno de la regularización extraordinaria que concederá permiso de residencia a medio millón de migrantes, sobre la que ha adelantado que trasladará al Ejecutivo que se deben poner "todos los medios necesarios" para que no haya retrasos, se cumplan las citas y "no haya fraude".

Ha afirmado que la Abogacía estará "encima de todo el proceso, dando seguridad jurídica", ya que se trata de dar "certezas y garantías" a personas muy vulnerables para los que acogerse al proceso es vital.

"Estamos preparados desde antes de que (la regularización) estuviera en la cabeza del Gobierno, porque tenemos a 28.000 abogados formados en extranjería que están haciendo todos los expedientes", ha dejado claro, antes de incidir en la que el proceso debe de ser transparente y dar seguridad.

González también se ha referido a la ley de eficiencia, y ha recordado que llevan tiempo reclamando una comisión de calidad en la que estén representados todos los profesionales implicados, dadas las "disfunciones" que está causando la norma.

"Si se constituye hoy, mejor que mañana", ha aseverado, tras dejar claro que tampoco hay que "engancharse al alarmismo" sobre el supuesto mal funcionamiento de la ley. EFE