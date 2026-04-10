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Albares asegura que la OTAN no va a participar en ninguna operación en Oriente Medio

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Madrid, 10 abr (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha dejado claro que la OTAN "no tiene ninguna participación en esta guerra (Oriente Medio) y no participará", respondiendo a la posibilidad de que pueda hacerlo para asegurar el flujo comercial en el estrecho de Ormuz.

De esta manera, el ministro ha respondido a esta posibilidad que no descartó ayer el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, tras reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Oriente Medio, ha recalcado, "no está dentro del radio de acción de la OTAN" y, por tanto, no intervendrá, algo que ya han expresado también muchos aliados, según ha recordado Albares, que comparece en la comisión de Asuntos Exteriores del Senado para explicar la posición de España ante la guerra y el acuerdo sobre Gibraltar, como hizo ayer en el Congreso.

Precisamente en la comisión, algunos grupos políticos, como Junts han puesto de relieve su preocupación por cómo puede ser a partir de ahora el papel de la Alianza después de que Trump haya sido muy crítico con lo que considera una falta de apoyo de algunos miembros de la Alianza.

El mandatario estadounidense, que ha amenazado con retirarse de la OTAN, calificó de "cobardes" a los miembros del bloque por no apoyar en un plan para garantizar el paso por el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán como represalia a la guerra, un conflicto que los países europeos sostienen que no es asunto suyo. EFE

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