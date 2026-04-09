Nao Albet y Marcel Borràs se atreven en el Lliure con una ópera de cine, 'Los Estunmen'

Barcelona, 9 abr (EFE).- Los autores, directores e intérpretes Nao Albet y Marcel Borràs avisan de que 'Los Estunmen', con música del compositor Fernando Velázquez y que estrenarán en el Teatre Lliure el día 15, no es una ópera al uso, sino un espectáculo "intenso" en el que reflexionan sobre la violencia a través de los especialistas de cine y la figura del héroe.

Sin querer desvelar mucho de esta propuesta, a la espera de que la descubra el público, sí han deslizado que buscan "deconstruir" el concepto de héroe, poniendo en un primer plano a los especialistas de cine, habitualmente en las sombras, con una protagonista femenina, Evangelina, tras la trágica muerte de su hijo, a la que da vida la actriz Núria Lloansi, mientras que la mezzosoprano Sandra Ferrández será su voz lírica.

Albet y Borràs, cuyo último proyecto era la más minimalista 'De Nao Albet i Marcel Borràs', ahora apuestan por "lo contrario", por un "gran artefacto" con el que reflexionar sobre cuestiones universales, que tienen que ver con la violencia, el dolor, el amor, la mentira, el poder o lo que es real y lo que son representaciones ficticias.

Coproducción del Lliure con el Teatro Real, el Gran Teatre del Liceu y los Teatros del Canal de Madrid, en escena en Barcelona hasta el 3 de mayo, la ópera, con varias capas, la protagoniza Evangelina, una mujer, que tras perder a su hijo, inicia un viaje de no retorno en el que un conjunto de héroes le proporcionan las claves necesarias para llevar a cabo su venganza.

En el escenario, actores, cantantes y cinco especialistas de cine (stunts en inglés), todos ellos, han coincidido hoy, en recomendar este espectáculo, con música de una Formación Orquestal del Gran Teatre del Liceu, porque "nunca antes se ha hecho una cosa así", con momentos "espectaculares", que pueden atraer a un público que nunca antes ha pagado por ver una ópera.

Para la actriz Núria Lloansi, es una obra que "habla del amor, de la violencia y del dolor universal que representa la pérdida de un hijo", mientras que el tenor José Ansaldi ha defendido que es "salvaje, dramática, sarcástica, con un montón de momentos, pasando del llanto a la risa".

'Los Estunmen', una palabra inventada que surge de catalanizar el inglés 'stunt', Albet y Borràs la ven como la segunda parte de una trilogía temática, que pone en diálogo prácticas de la antigüedad con disciplinas del mundo contemporáneo y que iniciaron con 'Els Esqueiters'.

Tampoco han obviado que empezaron a darle forma cuando el director artístico del Teatro Real, el catalán Joan Matabosch, les invitó a que pensaran en crear una ópera, tras conocer sus diversos trabajos teatrales.

El compositor Fernando Velázquez, autor de más de un centenar de bandas sonoras para el cine, la televisión y el teatro, además de ser director de orquesta, ha agradecido poder formar parte del "proceso creativo" de esta historia, apoyada por cuatro teatros, y que "sobretodo, propone preguntas y una reflexión artística, nada más y nada menos".

El viaje que supone la obra le "emociona" y le hace reflexionar a partir de un recorrido por "un montón de estilos, con una orquesta fantástica", augurando que hay algún que otro "hit", con gente que saldrá de la sala tarareándolo.

Ha desvelado, por otra parte, que hay dos finales previstos y que todavía están estudiando por cuál se decantan, con alguna que otra sorpresa antes de que baje el telón.

A lo largo de una hora y cuarenta minutos, interpretan esta obra Nao Albet, Marcel Borràs, Òscar Dorta, Núria Lloansi, Marc Padró, Òscar Pére, Carlos Robles, Cadmi Albet Tamarit y Mael Borràs-Clotet, mientras que los cantantes serán las mezzosopranos Sandra Ferràndez y Marifé Nogales, así como el contratenor Gabriel Díaz, los tenores Vicenç Esteve Madrid y José Ansaldi y el bajo Josep Ferrer.

Los especialistas que aparecen en 'Los Estunmen' son Daniel Domínguez, Attila Kiss, Andreu Kreutzer, Genís Lama, Adrià Rosell, Pablo Sacristán, Emiliano Sosa y Yeray Vesga.

De la escenografía se ha encargado Max Glaenzel y del vestuario Sílvia Delagneau, mientras que el sonido irá a cargo de Igor Pinto, la iluminación es de Andreu Fàbregas y los efectos especiales son de la empresa catalana In Extremis. EFE

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