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Mateo Joseph se lesiona la rodilla izquierda en un entrenamiento

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Palma, 9 abr (EFE).- El futbolista del RCD Mallorca Mateo Joseph sufrió "una lesión en su rodilla izquierda" durante el entrenamiento del miércoles, por lo que la entidad insular y el Leeds United, su club de origen, deberán tomar una decisión conjunta sobre el tratamiento a seguir para su recuperación.

El club balear ha comunicado que el jugador ya ha pasado las pruebas médicas pertinentes, pero que la decisión final sobre el proceso que comenzará la tomará junto al equipo inglés, de donde llegó cedido durante el pasado mercado estival.

El delantero cántabro ha sido uno de los más habituales tanto en los esquemas de Jagoba Arrasate como de Martín Demichelis, lo que supone una baja muy sensible para el equipo en caso de que la duración de su lesión se alargue.

Joseph ha jugado un total de 29 partidos en LaLiga EA Sports esta temporada, donde ha sumado dos goles y tres asistencias, la última en el tanto de la victoria de Vedat Muriqi contra el Real Madrid (2-1). EFE

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