Asturias registra 14 incendios forestales, ocho activos y seis controlados

Madrid, 9 abr (EFE).- Asturias registra un total de 14 incendios forestales, de los cuales ocho están activos y seis controlados, ha informado el 112 a las 6:35 horas de este jueves.

En una nota de prensa, la fuente ha precisado que los fuegos se localizan en 12 concejos de la región.

Los incendios activos se encuentran en San Román, en el concejo de Amieva; Antoñana, en el de Belmonte de Miranda; Asiego, en Cabrales; Siviella, en Onís; Cavandi, en Peñamellera Baja; Riofabar, en Piloña; Carangas, en Ponga y Calabazos, en Tineo.

Por su parte, los incendios controlados están localizados en Lantigo, perteneciente al concejo de Allande; Arenas, en Cabrales; Ambres, en Cargas del Narcea; Purón/la Borbolla, en Llanes; Caraves, en Peñamellera Alta y Aguin en Piloña. EFE