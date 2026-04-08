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Robles exige que el alto el fuego en Irán incluya a Líbano: "No puede haber una excepción"

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Madrid, 8 abr (EFE).- La ministra de Defensa ha considerado que el anuncio este miércoles del alto el fuego en Irán "es una día muy especial" para exigir que se haga extensivo al Líbano. "No puede aceptar la comunidad internacional que haya una excepción", ha advertido Margarita Robles, que ha insistido en su rechazo a la guerra.

"No se pueden aceptar pronunciamientos que dejen al Líbano fuera de esta situación de negociación y, por tanto, el apoyo total al pueblo libanés, a las Fuerzas Armadas libanesas", ha señalado Robles en declaraciones a los medios tras reunirse con el embajador de Líbano en España, Hani Chemaitelly, en la sede de la embajada en Madrid.

La ministra ha exigido a Israel que cese los ataques contra los cascos azules de la ONU en Líbano, al igual que a la milicia chií sus ataques en territorio israelí, y ha manifestado "una vez más el orgullo y la satisfacción por la presencia de las Fuerzas Armadas españolas" en la misión de paz de Naciones Unidas (FINUL), que ha reconocido que en estos momentos es "complicada".

Ha insistido en que no puede haber un alto el fuego en Irán que no afecte al Líbano y ha advertido que "hay que restablecer la paz y el ordenamiento jurídico internacional", a la vez que ha considerado "inaceptables" las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de "arrasar con una civilización".

"Estos discursos de odio nos retrotraen a la Edad Media, son inaceptables y, por tanto, lo que esperamos es que este alto el fuego sea un paso más, no el último, para alcanzar una paz justa y duradera", ha subrayado Robles, que ha denunciado que la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán "vulnera el derecho internacional, ha causado mucho dolor, muchas muertes y mucho quebranto internacional y económico".

España -ha incidido- "va a estar siempre en contra de cualquier guerra, en contra de cualquier discurso intolerante, en contra de cualquier discurso violento. No podemos aceptar que ningún país quiera darnos a los demás reglas de convivencia y, mucho menos, cuando son reglas de desolación, de destrucción".

El objetivo de la reunión con el embajador de Líbano era trasladar la solidaridad de España con el pueblo libanés y poner en valor el papel de la Fuerzas Armadas españolas en FINUL, "que lo están pasando muy mal", si bien la ministra ha asegurado que España va a continuar participando en la misión de la ONU mientras continúe.

Además, ha trasladado al embajador que, independientemente de la decisión de la ONU sobre la continuidad de la misión, que está previsto que acabe a finales de este año, España va a mantener las "mejores relaciones y las vamos a continuar con Líbano".

El embajador, por su parte, ha agradecido el apoyo de Robles que -ha dicho- le "ha expresado el absoluto compromiso del Gobierno de España" con Líbano. EFE

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