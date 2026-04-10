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El exseleccionador rumano Mircea Lucescu, enterrado con honores militares

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Bucarest, 10 abr (EFE).- El ex selecionador rumano de fútbol Mircea Lucescu, fallecido el pasado martes en Bucarest a la edad de 80 años, fue enterrado con honores militares este viernes en el cementerio Bellu de la capital rumana, después de que más de 15.000 personas acudieran en los últimos días a despedirse del legendario exfutbolista.

El himno nacional y salvas de cañón acompañaron la ceremonia que, con un número limitado de asistentes, fue televisada por casi todas las emisoras del país balcánico.

Envuelto en la bandera rumana, el ataúd fue llevado a una iglesia, cuya escalera estaba alfombrada con pétales de rosas blancas y rojas, los colores del Dinamo de Bucarest, uno de sus antiguos clubes, donde tuvo lugar una misa con la participación de familiares y amigos cercanos.

El entierro tuvo lugar después de una vigilia de tres días celebrada en la explanada VIP del estadio National Arena de Bucarest, a la que asistieron más de quince mil personas, entre ellas el Razvan Lucescu, hijo del difunto y entrenador del club Paok Salonic.

“Il Luce: un símbolo de respeto y una mente brillante, un mentor y un referente para las futuras generaciones”, rezaba una de las pancartas enarboladas por los hinchas en el acto.

En sus más de seis décadas de apasionada dedicación al fútbol, Mircea Lucescu entrenó a clubes como Inter de Milán, Galatasaray, Besiktas, Shakhtar Donetsk, Zenit de San Petersburgo y Dinamo de Kiev.

Además, disputó 64 partidos como jugador con la selección nacional de Rumanía.

Su etapa más exitosa fue al frente del Shakhtar Donetsk, al que dirigió durante doce temporadas, con ocho ligas, seis copas, siete supercopas y la Copa de la UEFA en 2009.

Fue seleccionador de Turquía entre 2017 y 2019. En 2024 regresó al banquillo de Rumanía por segunda vez. En esta segunda etapa logró 11 victorias, un empate y seis derrotas. EFE

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