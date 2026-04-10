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Marzo fue de normalidad climática en la Península, con frío y lluvia en los archipiélagos

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Madrid, 10 abr (EFE).- El pasado mes de marzo fue un mes de temperaturas y precipitaciones normales en la Península, con las principales anomalías en los archipiélagos, pues supuso un mes frío y muy húmedo para Baleares y muy frío y el más lluvioso de la serie histórica (1961-2026) para Canarias.

La Agencia Estatal de Meteorología ha hecho público este viernes el balance climático de marzo, que ha mostrado un "carácter normal" tanto en temperaturas como en precipitaciones, con una temperatura media de 9,9 ºC (0,1 ºC por encima de la media histórica) y un valor de precipitaciones medias de 48,9 milímetros (mm), lo que supone el 82 % del valor normal del mes.

Más allá del carácter general, marzo fue frío en el sureste de la Península e incluso muy frío en zonas de la Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía; por el contrario, fue mayormente cálido en el tercio noroeste, con valores muy cálidos en puntos de Galicia, Cantabria y Castilla y León.

Los datos más llamativos se dieron en Baleares, donde marzo resultó frío (12 ºC de media), mientras que en Canarias fue un mes muy frío, con 14,6 ºC de media (casi 2,5 ºC por debajo de la media histórica).

Las temperaturas más altas registradas correspondieron a Huelva/Ronda Este, con 29 ºC el día 31, y los valores más bajos se dieron en el Puerto de Navacerrada: -7,5 ºC el día 29.

La precipitación de marzo de 2026 en España tuvo un carácter variable, resultando un mes húmedo o muy húmedo en buena parte del este y sureste peninsular, así como en zonas de Aragón y Cataluña.

En contraste, marzo fue seco o muy seco en el noroeste, especialmente en Galicia y zonas de Castilla y León, Extremadura y Andalucía occidental.

En Baleares, el mes tuvo en general un carácter muy húmedo (58,8 mm), mientras que en Canarias se trató del marzo más lluvioso de la serie histórica, con una precipitación acumulada 4,5 veces superior al promedio normal (144,6 mm).

Las precipitaciones, tanto diarias como mensuales, más elevadas de España se registraron en Izaña (Tenerife), con 166,8 mm el día 24 y 248,9 mm acumulados durante todo el mes. EFE

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