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Jonathan Castroviejo se apunta a la aventura de la Titan Desert Marruecos

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Redacción deportes, 10 abr (EFE).- Jonathan Castroviejo, ciclista profesional entre 2008 y 2025 y 6 veces campeón de España contrarreloj, aceptará el desafío de la BTT en el desierto y participará en la Titan Desert de Marruecos 2026 enrolado en el equipo KH-7 entre el 26 de abril y 1 de mayo.

El vizcaíno se ha apuntado al desafío del desierto y afronta, por primera vez, una carrera de mountain bike por etapas. Competirá en su primera Titan tras su trayectoria en el ciclismo internacional, donde ha destacado especialmente como especialista en contrarreloj y como pieza clave en algunos de los equipos más potentes del WorldTour.

Campeón de Europa de contrarreloj y 6 veces campeón nacional en la disciplina, Castroviejo (Getxo, 38 años), ha sido además un gregario de lujo en grandes vueltas, aportando solidez, experiencia y capacidad de trabajo en equipo al más alto nivel.

Su participación en la Titan supone un nuevo reto deportivo en un escenario radicalmente distinto al de la carretera: el desierto marroquí, donde la navegación, la resistencia y la gestión del esfuerzo marcan la diferencia.

"Me ha animado a hacer la Titan Desert por vivir una experiencia totalmente diferente a lo que venía acostumbrado. Gestionarse uno mismo, las distancias, las temperaturas, ver un país diferente y conocer otra cultura”, explica el propio Castroviejo, que reconoce que el cambio de escenario será total.

El ciclista también admite que afronta el reto con respeto, especialmente por los elementos que hacen única a la prueba.

"Soy inexperto en mountain bike, que es muy diferente a lo que he usado siempre. Me da respeto el calor, las temperaturas van a ser duras. Y también la orientación, no perderse. La navegación me gusta y tengo ganas de ponerlo en práctica".

Su llegada refuerza a un equipo KH-7 que volverá a ser el más numeroso de la carrera, con más de 50 integrantes, consolidando un modelo basado en el grupo, la convivencia y el reto compartido. Será uno de los líderes del equipo en una lucha por la victoria que no podrá repetir Andrey Amador.

El costarricense se está recuperando de un accidente que sufrió cuando mientras entrenaba con la selección nacional de su país.

Más allá del aspecto deportivo, Castroviejo pone el foco en el cambio de mentalidad que exige una prueba como la Titan Desert.

""En el ciclismo profesional no tenía que preocuparme de nada, te lo daban todo hecho. Aquí es totalmente diferente. Pero no tienes esa presión externa, es más una lucha contigo mismo, de superación y de hacerlo lo mejor posible", explica.

En ese sentido, aspectos como la autosuficiencia cobran un papel clave: "Tienes que estar preparado a nivel mecánico para resolver cualquier imprevisto lo más rápido posible. Y en navegación, no solo seguir el track, sino entender el entorno, saber por dónde vas en cada etapa". EFE

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