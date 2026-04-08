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PNV: Si hubiera otra voluntad política habría más posibilidad de trasladar el 'Guernica'

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Bilbao, 8 abr (EFE).- La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha considerado, tras el rechazo del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, al traslado del 'Guernica' de Picasso a Euskadi por los informes técnicos que lo desaconsejan, que si "políticamente hubiera otra voluntad política habría más posibilidades" de trasladar la obra.

"Se tiene que dar esa voluntad política", ha insistido la representante nacionalista en una entrevista en Onda Vasca, en la que ha afirmado que "con voluntad política muchas veces se evitan los problemas técnicos que pueda haber".

Vaquero ha asegurado que no pone en duda los informes técnicos de los conservadores del Reina Sofía que desaconsejan mover el cuadro, pero ha reclamado más informes de especialistas sobre el asunto.

Tras recordar que el cuadro "ha viajado por medio mundo" hasta "acabar" en Madrid en 1992 y no moverse de allí desde entonces por las dificultades técnicas apuntadas, ha evidenciado que "han pasado un montón de años desde 1992 y las técnicas han mejorado", por lo que pedido un estudio "en profundidad" con técnicos internacionales y expertos en el traslado de obras de arte.

"Cosas más imposibles hemos visto", ha dicho Vaquero, que ha indicado, además, que "este gobierno muchas veces dice que no se puede hacer una cosa" que luego "al cabo de un tiempo" se puede hacer. "La voluntad política es un plus a la hora de tomar decisiones", ha reiterado. EFE

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