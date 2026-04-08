Nathy Peluso y Guitarricadelafuente actuarán en la presentación del Cupra Raval

Barcelona, 8 abr (EFE).- La marca Cupra organizará mañana un concierto con Nathy Peluso en el centro de Barcelona y otro en el centro de Madrid con Guitarricadelafuente con motivo del lanzamiento del Cupra Raval.

La marca ha detallado en un comunicado que la presentación del Cupra Raval, el primer coche eléctrico que fabricará en la planta de Martorell (Barcelona), se celebrará simultáneamente en 12 ciudades europeas.

La compañía ha diseñado la experiencia 'Follow the CUPRA', por la cual ofrecerá actuaciones exclusivas de diversos artistas abiertas a sus seguidores en las que interpretarán un tema inédito y otros éxitos suyos en localizaciones icónicas de diversas ciudades europeas.

Además de Nathy Peluso, cuyo lugar de actuación en Barcelona todavía no se ha desvelado, y de Guitarricadelafuente, que actuará mañana por la tarde en La Puerta del Sol de Madrid, la compañía ha programado conciertos en París, Berlín, Manchester y Milán.

Disiz actuará en París, Kim Petras en Berlín, Chase & Status y Lancey Faux en Manchester y Mahmood en Milán.

Además, Cupra ha organizado eventos de presentación del Cupra Raval en sus Cupra City Garages de Múnich, Viena, Lisboa y Rotterdam, mientras que Copenhague y Helsinki celebrarán encuentros en localizaciones exclusivas. EFE