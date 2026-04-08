Espana agencias

Nathy Peluso y Guitarricadelafuente actuarán en la presentación del Cupra Raval

Guardar

Barcelona, 8 abr (EFE).- La marca Cupra organizará mañana un concierto con Nathy Peluso en el centro de Barcelona y otro en el centro de Madrid con Guitarricadelafuente con motivo del lanzamiento del Cupra Raval.

La marca ha detallado en un comunicado que la presentación del Cupra Raval, el primer coche eléctrico que fabricará en la planta de Martorell (Barcelona), se celebrará simultáneamente en 12 ciudades europeas.

La compañía ha diseñado la experiencia 'Follow the CUPRA', por la cual ofrecerá actuaciones exclusivas de diversos artistas abiertas a sus seguidores en las que interpretarán un tema inédito y otros éxitos suyos en localizaciones icónicas de diversas ciudades europeas.

Además de Nathy Peluso, cuyo lugar de actuación en Barcelona todavía no se ha desvelado, y de Guitarricadelafuente, que actuará mañana por la tarde en La Puerta del Sol de Madrid, la compañía ha programado conciertos en París, Berlín, Manchester y Milán.

Disiz actuará en París, Kim Petras en Berlín, Chase & Status y Lancey Faux en Manchester y Mahmood en Milán.

Además, Cupra ha organizado eventos de presentación del Cupra Raval en sus Cupra City Garages de Múnich, Viena, Lisboa y Rotterdam, mientras que Copenhague y Helsinki celebrarán encuentros en localizaciones exclusivas. EFE

Últimas Noticias

Ceuta no secunda el boicot del PP a la reunión sobre menores "por responsabilidad"

Infobae

Tellado dice que la rotura de la vía en Adamuz apunta a "negligencias en la supervisión" y pide la dimisión de Puente

Tellado dice que la rotura de la vía en Adamuz apunta a "negligencias en la supervisión" y pide la dimisión de Puente

Abde y Fidalgo, en el once de un Betis sin Antony; el punta Pau Víctor, en el del Braga

Infobae

España retoma el camino al Mundial de Brasil con partidos ante Inglaterra y Ucrania

Infobae

Lyndie Tchaptchet: "El resultado no refleja el buen trabajo que venimos haciendo"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenado a prisión un hombre que se hizo pasar por gestor de extranjería, falsificó un documento y logró un permiso de residencia para una mujer nicaragüense

Condenado a prisión un hombre que se hizo pasar por gestor de extranjería, falsificó un documento y logró un permiso de residencia para una mujer nicaragüense

Concedida la nacionalidad española a una mujer venezolana al demostrar 22 “generaciones ininterrumpidas” de ascendencia sefardí

La UE, España y otros siete países celebran el alto al fuego, pero mandan un aviso a Trump: debe incluir al Líbano

El ejército israelí retuvo a un ‘casco azul’ español desplegado en la misión de paz de la ONU en Líbano

Claudia Montes, ‘amiga’ de Ábalos, defiende que nunca dejó de ir a trabajar en Logirail, ya que utilizaba su jornada para ir “a la biblioteca a leer libros de trenes”

ECONOMÍA

Estas son las nuevas deducciones de la Renta 2026 aplicables en cualquier comunidad autónoma

Estas son las nuevas deducciones de la Renta 2026 aplicables en cualquier comunidad autónoma

La jornada de 35 horas se abre paso en los ayuntamientos: más de 500.000 empleados públicos locales se beneficiarán de ella

Esta es la casilla que debes completar en la Renta 2026 si tienes menos de 35 años y has comprado una vivienda en la Comunidad Valenciana

El Gobierno blinda a las empresas españolas frente a los aranceles de Trump movilizando más de 5.500 millones de euros

Así debes incluir las ventas de Wallapop en la declaración de la Renta 2026

DEPORTES

Perdió 13 millones en inversiones y disparó un arma sin licencia en un hospital: la historia de Arda Turan, el exjugador del Atlético de Madrid y el Barça

Perdió 13 millones en inversiones y disparó un arma sin licencia en un hospital: la historia de Arda Turan, el exjugador del Atlético de Madrid y el Barça

A qué hora y dónde ver el partido de cuartos de final de la Champions entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid

Dani Carvajal, David Silva y Santi Cazorla investigados por la Justicia en Andorra: acusados junto a otros futbolistas por la compra de relojes de contrabando

Problemas para Arbeloa en el partido de vuelta de Champions ante el Bayern: el Real Madrid no contará con Tchouaméni en Alemania

Las palabras de Álvaro Arbeloa tras derrota del Real Madrid ante el Bayern en Champions por 1-2: “Estamos vivos, está claro”