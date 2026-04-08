Laurance: "Cuando atacó Arrieta me preocupé, pero se vino abajo y le rebasé"

Basauri (Bizkaia), 8 abr (EFE).- El francés Axel Laurance (Ineos), ganador de la tercera etapa de la Itzulia, se mostró feliz por la cuarta victoria de la temporada, esta vez después de superar este miércoles al navarro Igor Arrieta a escasos metros de la meta que coronaba el muro de Basauri.

"Ha sido muy complicado, veníamos de una escapada larga con mucho esfuerzo. Al final Arrieta no quería colaborar y tuve dudas. Cuando arrancó me preocupé por un calambre, pero Igor se vino abajo, esperé a 100 metros de meta, en un falso llano y le pasé", explicó Laurance en meta.

El ciclista de Calan, de 24 años, vive su año estelar, con 2 triunfos en la Semana Coppi e Bartali y 1 en el Tour de Provenza.

"El año pasado de marzo a septiembre sólo hice pruebas del World Tour, donde ganar es difícil. Este año cambiamos la estrategia y hago carreras que pueden funcionar bien. Se puede ver que hemos elegido bien. Esta victoria en la Itzulia es muy importante. Estoy muy contento", concluyó. EFE