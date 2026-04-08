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Ceuta no secunda el boicot del PP a la reunión sobre menores "por responsabilidad"

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Ceuta, 8 abr (EFE).- El Gobierno de Ceuta ha explicado este miércoles que ha optado por acudir a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, al contrario que todas las autonomías del PP, por "un acto de responsabilidad" y ha dejado claro que "seguirá acudiendo" a estas reuniones.

El consejero de Presidencia y Gobernación del Ejecutivo ceutí, Alberto Gaitán (PP), ha dado esta explicación al intervenir en la sesión plenaria de control, después de que Vox le recriminara que Ceuta hubiera estado presente en esta reunión, aunque por videoconferencia.

Todas las comunidades presididas por el PP, excepto Ceuta, han decidido no participar en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia prevista para este miércoles para abordar la prórroga de lo traslados de menores migrantes desde zonas tensionadas como Ceuta o Canarias a otros territorios.

"Ceuta tiene un problema como es una situación de colapso migratorio desde hace mucho tiempo que no tienen otras comunidades autónomas, salvo Canarias, y que tampoco tiene Melilla al nivel que lo tenemos nosotros", ha explicado Alberto Gaitán.

"Siempre nos hemos quejado para que se establecieran unos mecanismos de reubicación de menores con criterios objetivos y proporcionales y eso se consiguió con un real decreto ley que este Gobierno siempre apoyó", ha manifestado.

Alberto Gaitán ha concretado que Ceuta, con esta normativa, "ha pasado de tener una sobreocupación del 2.000 por ciento a una sobreocupación actual del 800 por ciento".

También han reivindicado en estas reuniones "ayuda financiera para hacer frente a la situación compleja que esta sobreocupación influye en los Presupuestos y también se han conseguido ayudas, además de lograr que se cumpla el interés superior del menor porque no es una situación apropiada que estos niños estén acogidos en naves industriales".

El consejero autonómico ha advertido que Ceuta "seguirá acudiendo a las reuniones que nos llame el Gobierno de la nación, con independencia del color que sea, porque es un deber y lucharemos en Madrid a favor de nuestros intereses".

Y ha añadido que acudir a estos encuentros "no quiere decir que digamos sí a todo, sino que ponemos sobre la mesa todos nuestros problemas y se consiguen cosas, lo que no se va a conseguir es no yendo". EFE

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