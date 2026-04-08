Cantabria registra 25 incendios activos, cinco controlados y uno estabilizado

Santander, 8 abr (EFE).- Cantabria registra en la tarde de este miércoles 25 incendios forestales activos, mientras que cinco ya están controlados y uno estabilizado.

Los incendios activos se localizan en los municipios de Arenas de Iguña, Arredondo, Bárcena de Pie de Concha, Cabuérniga, Lamasón, Rionansa, Ruente, Ruesga, San Miguel de Aguayo, Soba, Los Tojos, Tudanca, Udías, Valdáliga y Vega de Liébana.

Uno de los más preocupantes se encuentra en Campollo (Vega de Liébana), donde están actuando tres brigadas de bomberos forestales de la Consejería de Desarrollo Rural con el apoyo de medios aéreos.

El equipo del helicóptero del Gobierno de Cantabria -Delta Romeo- ha acudido esta tarde a la zona afectada, un área de encinar cantábrico de alto valor ambiental.

Por su parte, el equipo del helicóptero del Gobierno regional y cuatro brigadas forestales autonómicas actúan en otro de los fuegos importantes que afecta en este caso a Bárcena Mayor. Aquí se han realizado un total de 22 descargas por parte de la aeronave regional.

Por último, en Quintanilla de Lamasón se ha provocado otro incendio, con varios focos activos de producción reciente.

Durante la madrugada de hoy, el fuego en Cabuérniga llegó a cortar en ambos sentidos la carretera autonómica CA-182, que une el Valle de Cabuérniga y Puentenansa.

Bomberos del Gobierno cántabro y municipales han apoyado este miércoles las tareas de extinción en distintos puntos, como Camargo y Santa María de Cayón, donde estos efectivos han extinguido las llamas y refrescado las zonas de matorral afectadas.

El Gobierno de Cantabria mantiene activada la fase de preemergencia del Plan Especial de Protección Civil de Incendios Forestales, debido a la incidencia de fuegos en distintos puntos de la comunidad y la previsión de condiciones meteorológicas desfavorables para las próximas horas.

La mayor parte de Cantabria se encuentra en riesgo muy alto y extremo de incendios forestales, según los niveles establecidos por la Agencia Estatal de Meteorología, y todas las quemas siguen prohibidas en la comunidad.

Dada la calidad del aire, que ha empeorado por el humo de los incendios forestales, el Gobierno cántabro recomienda limitar la actividad en espacios abiertos y el uso de mascarilla, especialmente en las comarcas del Besaya y el Nansa, y los municipios de Cabuérniga y Los Tojos, las zonas más afectadas por el fuego.

El Ejecutivo regional ha vuelto a solicitar colaboración y precaución a los ciudadanos y ha hecho un llamamiento para detectar y poner en conocimiento de las autoridades tanto el inicio de cualquier incendio como datos de los presuntos causantes, contactando con el 112, con la guardería de la Consejería de Desarrollo Rural o con la Guardia Civil. EFE

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