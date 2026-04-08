Espana agencias

Cantabria registra 25 incendios activos, cinco controlados y uno estabilizado

Guardar

Santander, 8 abr (EFE).- Cantabria registra en la tarde de este miércoles 25 incendios forestales activos, mientras que cinco ya están controlados y uno estabilizado.

Los incendios activos se localizan en los municipios de Arenas de Iguña, Arredondo, Bárcena de Pie de Concha, Cabuérniga, Lamasón, Rionansa, Ruente, Ruesga, San Miguel de Aguayo, Soba, Los Tojos, Tudanca, Udías, Valdáliga y Vega de Liébana.

Uno de los más preocupantes se encuentra en Campollo (Vega de Liébana), donde están actuando tres brigadas de bomberos forestales de la Consejería de Desarrollo Rural con el apoyo de medios aéreos.

El equipo del helicóptero del Gobierno de Cantabria -Delta Romeo- ha acudido esta tarde a la zona afectada, un área de encinar cantábrico de alto valor ambiental.

Por su parte, el equipo del helicóptero del Gobierno regional y cuatro brigadas forestales autonómicas actúan en otro de los fuegos importantes que afecta en este caso a Bárcena Mayor. Aquí se han realizado un total de 22 descargas por parte de la aeronave regional.

Por último, en Quintanilla de Lamasón se ha provocado otro incendio, con varios focos activos de producción reciente.

Durante la madrugada de hoy, el fuego en Cabuérniga llegó a cortar en ambos sentidos la carretera autonómica CA-182, que une el Valle de Cabuérniga y Puentenansa.

Bomberos del Gobierno cántabro y municipales han apoyado este miércoles las tareas de extinción en distintos puntos, como Camargo y Santa María de Cayón, donde estos efectivos han extinguido las llamas y refrescado las zonas de matorral afectadas.

El Gobierno de Cantabria mantiene activada la fase de preemergencia del Plan Especial de Protección Civil de Incendios Forestales, debido a la incidencia de fuegos en distintos puntos de la comunidad y la previsión de condiciones meteorológicas desfavorables para las próximas horas.

La mayor parte de Cantabria se encuentra en riesgo muy alto y extremo de incendios forestales, según los niveles establecidos por la Agencia Estatal de Meteorología, y todas las quemas siguen prohibidas en la comunidad.

Dada la calidad del aire, que ha empeorado por el humo de los incendios forestales, el Gobierno cántabro recomienda limitar la actividad en espacios abiertos y el uso de mascarilla, especialmente en las comarcas del Besaya y el Nansa, y los municipios de Cabuérniga y Los Tojos, las zonas más afectadas por el fuego.

El Ejecutivo regional ha vuelto a solicitar colaboración y precaución a los ciudadanos y ha hecho un llamamiento para detectar y poner en conocimiento de las autoridades tanto el inicio de cualquier incendio como datos de los presuntos causantes, contactando con el 112, con la guardería de la Consejería de Desarrollo Rural o con la Guardia Civil. EFE

(foto)

Últimas Noticias

Prisión para el detenido en Berriz (Bizkaia) por apuñalar repetidas veces a su pareja

Infobae

El ex responsable de redes de Vox declara por una denuncia de acoso sexual contra un menor

Infobae

Un gol del austríaco Grillitsch pone en ventaja al Braga (1-0) al descanso

Infobae

Yolanda Díaz, convocada a un acto de conciliación por la demanda de Julio Iglesias

Infobae

Asturias registra catorce incendios forestales, diez de ellos activos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenado a prisión un hombre que se hizo pasar por gestor de extranjería, falsificó un documento y logró un permiso de residencia para una mujer nicaragüense

Condenado a prisión un hombre que se hizo pasar por gestor de extranjería, falsificó un documento y logró un permiso de residencia para una mujer nicaragüense

Concedida la nacionalidad española a una mujer venezolana al demostrar 22 “generaciones ininterrumpidas” de ascendencia sefardí

La UE, España y otros siete países celebran el alto al fuego, pero mandan un aviso a Trump: debe incluir al Líbano

El ejército israelí retuvo a un ‘casco azul’ español desplegado en la misión de paz de la ONU en Líbano

Claudia Montes, ‘amiga’ de Ábalos, defiende que nunca dejó de ir a trabajar en Logirail, ya que utilizaba su jornada para ir “a la biblioteca a leer libros de trenes”

ECONOMÍA

Si estás de baja laboral y no revisas esto, probablemente estés perdiendo dinero: una abogada explica los motivos

Si estás de baja laboral y no revisas esto, probablemente estés perdiendo dinero: una abogada explica los motivos

Estas son las nuevas deducciones de la Renta 2026 aplicables en cualquier comunidad autónoma

La jornada de 35 horas se abre paso en los ayuntamientos: más de 500.000 empleados públicos locales se beneficiarán de ella

Esta es la casilla que debes completar en la Renta 2026 si tienes menos de 35 años y has comprado una vivienda en la Comunidad Valenciana

El Gobierno blinda a las empresas españolas frente a los aranceles de Trump movilizando más de 5.500 millones de euros

DEPORTES

FC Barcelona - Atlético de Madrid, en directo: el partido de cuartos de final de la Champions en vivo

FC Barcelona - Atlético de Madrid, en directo: el partido de cuartos de final de la Champions en vivo

El día que Roger Federer mandó callar al padre de Novak Djokovic y a todo su equipo durante el torneo de Montecarlo

Perdió 13 millones en inversiones y disparó un arma sin licencia en un hospital: la historia de Arda Turan, el exjugador del Atlético de Madrid y el Barça

A qué hora y dónde ver el partido de cuartos de final de la Champions entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid

Dani Carvajal, David Silva y Santi Cazorla investigados por la Justicia en Andorra: acusados junto a otros futbolistas por la compra de relojes de contrabando