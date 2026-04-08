Espana agencias

Asturias registra 19 incendios forestales, una docena de ellos aún activos

Guardar

Oviedo, 8 abr (EFE).- Asturias registraba a primera hora de la mañana de este miércoles diecinueve incendios forestales, de los que una docena están activos, seis controlados y uno estabilizado, en una jornada en la que toda la comunidad está en riesgo muy alto por las elevadas temperaturas.

Según ha informado este miércoles el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), los fuegos se registran en doce de los 78 concejos asturianos: Allande, Belmonte de Miranda, Cabrales, Cangas de Onís, Cangas del Narcea, Llanes, Peñamellera Alta, Peñamellera Baja, Piloña, Ponga, Ribadedeva y Tineo.

La mayoría de los focos son de escasa dimensión y se encuentran en zonas altas, aunque hay dos "muy extensos" localizados en Bustantigo, en el concejo de Allande, que ya está controlado, y en Antoñana, en Belmonte de Miranda, que sigue activo.

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, afirmaba ayer por la tarde, cuando aún había veintidós focos activos, que la situación estaba "estabilizada" dentro de la gravedad que supone el elevado número de focos, sin que ninguno de ellos comprometiera la seguridad de las poblaciones.

Según el índice diario elaborado por esta consejería, en la jornada de ayer 55 de los 78 municipios asturianos estaban en riesgo extremo por fuegos forestales, mientras que 19 lo estaban en riesgo muy alto y los 4 restantes, en riesgo alto.

Las temperaturas máximas se suavizaron ligeramente, aunque se acercaron a los 27 grados, mientras que las rachas de viento superaron los 100 kilómetros por hora (km/h) en algunos puntos de los Picos de Europa y se situaron en torno a 70 km/h en otros puntos de la comunidad, lo que dificultó las labores de extinción.

En la jornada de hoy, miércoles, los 78 concejos asturianos estarán en riesgo muy alto de incendios, en una jornada en la que la Aemet prevé en Asturias un nuevo descenso de las temperaturas máximas y lluvias y chubascos en la Cordillera, ocasionalmente acompañados de tormentas, que pueden ser fuertes. EFE

gv/cc

Últimas Noticias

Muere una mujer de 82 años en el incendio de un piso en Murcia

Muere una mujer de 82 años en el incendio de un piso en Murcia

'Los Gabrieles', la tasca de las juergas de Ava Gadner o Manolete, regresa resplandeciente

Infobae

Una paraja de managers acusados de estafar 75.000 euros a una cantante se enfrentan a penas de 4 y dos años de cárcel

Una paraja de managers acusados de estafar 75.000 euros a una cantante se enfrentan a penas de 4 y dos años de cárcel

China investiga acoso digital contra triple campeona olímpica Quan Hongchan por su peso

Infobae

Aragón cumple 2 meses sin nuevo gobierno pendiente de un pacto PP-Vox a 25 días del límite

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La fragata ‘Méndez Núñez’ de la Armada navega hacia Chipre para continuar la defensa europea en Oriente Medio

La fragata ‘Méndez Núñez’ de la Armada navega hacia Chipre para continuar la defensa europea en Oriente Medio

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un hondureño que asegura estar amenazado de muerte por la Mara 13: se encuadra dentro de la delincuencia común

La Guardia Civil prescinde de su servicio médico privado tras detectar que los facultativos contratados no tenían la especialidad

El ‘timo’ de Aldama al hermano de Koldo García con la venta de un coche: “Era una chatarra. La peor compra que he hecho nunca”

El vínculo entre Ábalos y Jessica Rodríguez, al descubierto en la primera sesión del juicio: los testigos sacan a la luz los detalles de su relación y del piso “para estar juntos”

ECONOMÍA

Virginia López, abogada: “Si tus vacaciones empiezan en tu día libre, te están engañando”

Virginia López, abogada: “Si tus vacaciones empiezan en tu día libre, te están engañando”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 8 de abril

Consumo ratifica la multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por cobros irregulares a inquilinos

La vivienda se desboca aún más: precios que superan los niveles de la burbuja y familias cada vez más ahogadas por la hipoteca

Si tu obra se retrasa, probablemente no sea por el motivo que crees: un arquitecto explica la causa más común en 2026

DEPORTES

Problemas para Arbeloa en el partido de vuelta de Champions ante el Bayern: el Real Madrid no contará con Tchouaméni en Alemania

Problemas para Arbeloa en el partido de vuelta de Champions ante el Bayern: el Real Madrid no contará con Tchouaméni en Alemania

Las palabras de Álvaro Arbeloa tras derrota del Real Madrid ante el Bayern en Champions por 1-2: “Estamos vivos, está claro”

El Bayern conquista el Santiago Bernabéu y encamina los cuartos de final de Champions ante el Real Madrid

Así te hemos contado la victoria del Bayern ante el Real Madrid en Champions

A qué hora y dónde ver el partido de cuartos de final de la Champions entre el Real Madrid y el Bayern