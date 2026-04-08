Espana agencias

Asturias rebaja a doce los incendios forestales, de los que siete están activos

Guardar

(Actualiza la OV3003 tras una revisión de la situación por parte de los servicios de Emergencia)

Oviedo, 8 abr (EFE).- Asturias registra este miércoles doce incendios forestales, de los que siete aún están activos y cinco controlados, en una jornada en la que toda la comunidad está en riesgo muy alto por las elevadas temperaturas.

Según ha informado este miércoles el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), los fuegos se registran en una decena de concejos asturianos: Allande, Belmonte de Miranda, Cabrales, Cangas de Onís, Cangas del Narcea, Llanes, Peñamellera Alta y Piloña.

La mayoría de los focos son de escasa dimensión y se encuentran en zonas altas, aunque hay dos "muy extensos" localizados en Bustantigo, en el concejo de Allande, que ya está controlado, y en Antoñana, en Belmonte de Miranda, que sigue activo.

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, afirmaba ayer por la tarde, cuando aún había veintidós focos activos, que la situación estaba "estabilizada" dentro de la gravedad que supone el elevado número de focos, sin que ninguno de ellos comprometiera la seguridad de las poblaciones.

Según el índice diario elaborado por esta consejería, en la jornada de ayer 55 de los 78 municipios asturianos estaban en riesgo extremo por fuegos forestales, mientras que 19 lo estaban en riesgo muy alto y los 4 restantes, en riesgo alto.

Las temperaturas máximas se suavizaron ligeramente, aunque se acercaron a los 27 grados, mientras que las rachas de viento superaron los 100 kilómetros por hora (km/h) en algunos puntos de los Picos de Europa y se situaron en torno a 70 km/h en otros puntos de la comunidad, lo que dificultó las labores de extinción.

En la jornada de este miércoles los 78 concejos asturianos estarán en riesgo muy alto de incendios, en una jornada en la que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé en Asturias un nuevo descenso de las temperaturas máximas y lluvias y chubascos en la Cordillera, ocasionalmente acompañados de tormentas, que pueden ser fuertes.

El consejero de Gestión de Emergencias atribuyó ayer el origen de esta nueva oleada de incendios, que comenzó el lunes, a la acción de "incendiarios".

"Todos estos incendios no se producen de manera natural, sino porque hay delincuentes que los provocan", remarcó Alejandro Calvo.

La de ahora es la segunda oleada de incendios que registra el Principado de Asturias en lo que va de año tras la que tuvo lugar a finales de febrero.

Según los últimos datos de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei), Asturias registró en el conjunto del mes de febrero 126 incendios forestales con una superficie media de 10 hectáreas.

En concreto se quemaron en todo el mes 1.259 hectáreas, de las que 1.220 eran de matorral y monte bajo; 25, de pastizales, y 14, de arbolado. EFE

Últimas Noticias

Buscan en Murcia a una niña de 2 años desaparecida el 26 de marzo

Infobae

Alquiler Seguro recurrirá judicialmente la sanción de Consumo, que ve injusta y arbitraria

Infobae

Albares asegura que Pedro Sánchez no tendría "ningún inconveniente" en recibir a María Corina Machado

Albares asegura que Pedro Sánchez no tendría "ningún inconveniente" en recibir a María Corina Machado

370 efectivos velarán por la seguridad en el partido Rayo Vallecano-AEK de Atenas

Infobae

Albares dispuesto a recibir a María Corina Machado, aunque aún no lo ha solicitado

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez valora como “buena noticia” el alto el fuego entre EEUU e Irán pero vuelve a señalar a Trump: “El Gobierno no aplaudirá a quienes incendian el mundo”

Sánchez valora como “buena noticia” el alto el fuego entre EEUU e Irán pero vuelve a señalar a Trump: “El Gobierno no aplaudirá a quienes incendian el mundo”

La Justicia rechaza la nacionalidad española por origen sefardí a un hombre porque la condición de judío no demuestra que sea descendiente de los expulsados en 1492

La Audiencia de Madrid concede la nacionalidad española por vínculo sefardí a pesar de haber sido denegada inicialmente por falta de pruebas

Pillan por primera vez a un hombre copiando con gafas inteligentes en el carnet de conducir

La fragata ‘Méndez Núñez’ de la Armada navega hacia Chipre para continuar la defensa europea en Oriente Medio

ECONOMÍA

Esto es lo que cuesta vivir en Barcelona: los barrios más baratos donde comprar y alquilar

Esto es lo que cuesta vivir en Barcelona: los barrios más baratos donde comprar y alquilar

Júbilo en el IBEX 35 y las bolsas europeas tras el alto el fuego entre EEUU e Irán: el petróleo se desploma por debajo de los 100 dólares

Virginia López, abogada: “Si tus vacaciones empiezan en tu día libre, te están engañando”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 8 de abril

Consumo ratifica la multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por cobros irregulares a inquilinos

DEPORTES

Problemas para Arbeloa en el partido de vuelta de Champions ante el Bayern: el Real Madrid no contará con Tchouaméni en Alemania

Problemas para Arbeloa en el partido de vuelta de Champions ante el Bayern: el Real Madrid no contará con Tchouaméni en Alemania

Las palabras de Álvaro Arbeloa tras derrota del Real Madrid ante el Bayern en Champions por 1-2: “Estamos vivos, está claro”

El Bayern conquista el Santiago Bernabéu y encamina los cuartos de final de Champions ante el Real Madrid

Así te hemos contado la victoria del Bayern ante el Real Madrid en Champions

A qué hora y dónde ver el partido de cuartos de final de la Champions entre el Real Madrid y el Bayern