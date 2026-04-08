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0-2.El Atlético tumba, con goles de Julián y Sorloth, a un Barça con 10 desde el minuto 44

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Barcelona, 8 abr (EFE).- El Atlético de Madrid ganó este miércoles el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones en el Spotify Camp Nou con goles de Julián Álvarez y Alexander Soloth (0-2) ante un Barcelona que jugó con inferioridad numérica desde el minuto 44 por la expulsión de Pau Cubarsí.

La roja al central catalán y el gol de falta directa del delantero argentino en la acción posterior marcaron un encuentro en el que el Barça dispuso de más ocasiones claras, como dos remates de Lamine Yamal y Joan Cancelo al palo, pero que liquidó el tanto del ariete noruego en el minuto 70.

Además del expulsado Cubarsí, tampoco jugará el partido de vuelta el rojiblanco Marc Pubill, que estaba apercibido y fue amonestado. EFE

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