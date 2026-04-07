Espana agencias

Cantabria tiene 21 incendios activos, once ya están controlados y dos, estabilizados

Guardar

Santander, 7 abr (EFE).- En Cantabria permanecen 21 incendios forestales activos, mientras que once ya están controlados y hay dos estabilizados; con más de medio centenar en los dos últimos días, la región ha registrado en lo que va de abril 84 incendios provocados.

Los incendios activos se localizan en los municipios de Arenas de Iguña, Valdáliga, Cabezón de la Sal, Vega de Liébana, Molledo, Luena, Cabuérniga, Los Tojos, Lamasón, Rionansa, Pesquera y Tudanca.

El director general de Biodiversidad, Ángel Serdio, ha advertido, en un audio remitido a los medios de comunicación, de que la situación de los incendios forestales en Cantabria continúa siendo bastante complicada, con previsiones para esta madrugada "bastante desfavorables, con temperaturas altas, poca humedad y predominio de vientos de componente sur".

Según informa el Gobierno de Cantabria en un comunicado, desde la tarde de ayer se han provocado en la región 54 incendios forestales y durante el mes de abril ya se han provocado un total de 84 fuegos.

El incendio más complejo es el de Renedo de Cabuérniga, donde están interviniendo varios agentes del medio natural, cuadrillas de bomberos forestales del Operativo del Gobierno cántabro, la BRIF de Ruente, el helicóptero Delta-Romeo también del Ejecutivo regional y un helicóptero bombardero del Ministerio para la Transición Ecoológica.

Otro de los incendios relevantes se ha localizado en Vega de Liébana (Campollo), donde se ha intervenido con medios aéreos para apoyar los trabajos en tierra de las cuadrillas de bomberos forestales de la Dirección General de Montes y Biodiversidad.

Asimismo han actuado bomberos del Gobierno de Cantabria del parque de Valdáliga en Ruente y Cabuérniga para asegurar que las llamas no afectaran a ninguna infraestructura cercana al monte, refrigerando el terreno.

A su vez, efectivos municipales del parque de Torrelavega han actuado esta tarde por un incendio que ha afectado a arbolado y plumeros en Requejada (Polanco).

El humo de uno de los incendios llegó a afectar por unas horas a la circulación ferroviaria entre Las Fraguas y Los Corrales de Buelna.

El Gobierno de Cantabria mantiene activada desde primera hora de la mañana la fase de preemergencia del Plan Especial de Protección Civil de Incendios Forestales (Infocant), debido a la incidencia de fuegos en distintos puntos de la comunidad y la previsión de condiciones meteorológicas desfavorables para las próximas horas.

El índice de riesgo en toda Cantabria es extremo, por lo que el Operativo de Extinción de Incendios Forestales del Gobierno cántabro se mantiene en su totalidad en nivel 2, con 24 brigadas terrestres disponibles, así como 26 agentes del medio natural, y el apoyo en los puntos en los que sea necesario de bomberos del Gobierno y de los parques municipales. EFE

(Foto)

Últimas Noticias

Las víctimas de Adamuz no sacan "nada en claro" de cita con Adif salvo necesaria inversión

Infobae

El Gobierno creará el 14 de abril la oficina para las víctimas de abusos de la Iglesia

Infobae

El Ejecutivo vasco sigue esperando una "respuesta formal" sobre el traslado del Guernica

Infobae

Griezmann: "Tengo la cabeza despejada y quiero ayudar al máximo"

Infobae

Arne Slot confirma que Isak no será titular

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Jessica Rodríguez reconoce que cobraba sin trabajar en Ineco y Tragsatec y su supervisora asegura que le pidieron que “la dejase en paz” por no fichar sus jornadas

Jessica Rodríguez reconoce que cobraba sin trabajar en Ineco y Tragsatec y su supervisora asegura que le pidieron que “la dejase en paz” por no fichar sus jornadas

Jessica Rodríguez asegura que Ábalos le pagaba el alquiler, el móvil o la universidad tras la ruptura porque “se sentía en deuda” por no divorciarse: “Incumplió sus promesas”

El hermano de Koldo asegura que recogió dos sobres con dinero en metálico de la sede del PSOE: “Vi como cerraban el sobre con los billetes”

La Moncloa ha gastado 1,4 millones de euros en electricidad y 320.000 en agua durante 2025

El buque ‘Furor’ de la Armada simula un abordaje y realiza maniobras con Portugal en el golfo de Guinea

ECONOMÍA

Bruselas cuestiona la rebaja del IVA de los combustibles al 10% aprobada por el Gobierno porque va contra la normativa europea

Bruselas cuestiona la rebaja del IVA de los combustibles al 10% aprobada por el Gobierno porque va contra la normativa europea

Comprar las entradas de tu cantante favorito puede ser un motivo de despido disciplinario: un abogado explica los motivos

Estas son las personas que no tienen que hacer la declaración de la Renta 2026

Esto dice la ley sobre quitar los muebles del casero en un piso del alquiler

Así es como puedes desgravarte hasta 440 euros en la declaración de la Renta de 2026 si alquilas viviendas en las Islas Baleares

DEPORTES

Real Madrid - Bayern, en directo: sigue el partido de cuartos de final de Champions en vivo

Real Madrid - Bayern, en directo: sigue el partido de cuartos de final de Champions en vivo

A qué hora y dónde ver el partido de cuartos de final de la Champions entre el Real Madrid y el Bayern

La FIFA abre expediente a España por los cánticos racistas durante el partido amistoso ante Egipto

Vinicius, Mbappé o Bellingham: hasta 6 jugadores del Real Madrid podrían perderse la vuelta de Champions ante el Bayern si reciben amarilla

El seleccionador de fútbol de Rumanía sufre un infarto y se entera cuatro días después de que la Federación había decidido poner fin a su contrato