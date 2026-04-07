Cantabria tiene 21 incendios activos, once ya están controlados y dos, estabilizados

Santander, 7 abr (EFE).- En Cantabria permanecen 21 incendios forestales activos, mientras que once ya están controlados y hay dos estabilizados; con más de medio centenar en los dos últimos días, la región ha registrado en lo que va de abril 84 incendios provocados.

Los incendios activos se localizan en los municipios de Arenas de Iguña, Valdáliga, Cabezón de la Sal, Vega de Liébana, Molledo, Luena, Cabuérniga, Los Tojos, Lamasón, Rionansa, Pesquera y Tudanca.

El director general de Biodiversidad, Ángel Serdio, ha advertido, en un audio remitido a los medios de comunicación, de que la situación de los incendios forestales en Cantabria continúa siendo bastante complicada, con previsiones para esta madrugada "bastante desfavorables, con temperaturas altas, poca humedad y predominio de vientos de componente sur".

Según informa el Gobierno de Cantabria en un comunicado, desde la tarde de ayer se han provocado en la región 54 incendios forestales y durante el mes de abril ya se han provocado un total de 84 fuegos.

El incendio más complejo es el de Renedo de Cabuérniga, donde están interviniendo varios agentes del medio natural, cuadrillas de bomberos forestales del Operativo del Gobierno cántabro, la BRIF de Ruente, el helicóptero Delta-Romeo también del Ejecutivo regional y un helicóptero bombardero del Ministerio para la Transición Ecoológica.

Otro de los incendios relevantes se ha localizado en Vega de Liébana (Campollo), donde se ha intervenido con medios aéreos para apoyar los trabajos en tierra de las cuadrillas de bomberos forestales de la Dirección General de Montes y Biodiversidad.

Asimismo han actuado bomberos del Gobierno de Cantabria del parque de Valdáliga en Ruente y Cabuérniga para asegurar que las llamas no afectaran a ninguna infraestructura cercana al monte, refrigerando el terreno.

A su vez, efectivos municipales del parque de Torrelavega han actuado esta tarde por un incendio que ha afectado a arbolado y plumeros en Requejada (Polanco).

El humo de uno de los incendios llegó a afectar por unas horas a la circulación ferroviaria entre Las Fraguas y Los Corrales de Buelna.

El Gobierno de Cantabria mantiene activada desde primera hora de la mañana la fase de preemergencia del Plan Especial de Protección Civil de Incendios Forestales (Infocant), debido a la incidencia de fuegos en distintos puntos de la comunidad y la previsión de condiciones meteorológicas desfavorables para las próximas horas.

El índice de riesgo en toda Cantabria es extremo, por lo que el Operativo de Extinción de Incendios Forestales del Gobierno cántabro se mantiene en su totalidad en nivel 2, con 24 brigadas terrestres disponibles, así como 26 agentes del medio natural, y el apoyo en los puntos en los que sea necesario de bomberos del Gobierno y de los parques municipales. EFE

(Foto)