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Albares no ve una "posibilidad real" de mediación para frenar la guerra en Oriente Medio

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Madrid, 6 abr (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que no ve "una posibilidad real" de establecer una labor de mediación en la guerra de Oriente Medio y ha insistido que si EE.UU. e Irán no están claramente involucrados será "muy difícil" reabrir el estrecho de Ormuz y lograr una desescalada.

Cuando se cumplen 38 días de la guerra en Oriente Medio y ante el nuevo ultimátum del presidente estadounidense, Donald Trump, a Irán de atacar sus infraestructuras si no reabren el estrecho, Albares ha subrayado en una entrevista en TVE que en estos momentos "todo indica" que la guerra, en todos sus frentes, va a mantenerse.

También ha asegurado que fue invitado a participar en la cumbre convocada por Reino Unido para ver qué se podía hacer para reabrir el estrecho de Ormuz pero que declinó hacerlo: "España no va a estar en ninguna reunión en la que se pueda debatir cualquier tipo de intervención, de fuerza o de seguridad que pueda escalar esta guerra".

Según ha dicho, la negativa de España a que Estados Unidos utilice las bases de uso conjunto y su espacio aéreo para operaciones militares contra Irán "no ha tenido ninguna consecuencia diplomática" y ha subrayado que ninguna de las dos partes ha planteado la posibilidad de que EE.UU. deje las bases.

Y ante las constantes amenazas de Trump a la OTAN, el responsable de Exteriores ha afirmado que la Alianza "no tiene un papel que jugar en Ormuz" y ha llamado a Europa a aceptar "esa invitación" de Estados Unidos "y dar un salto claro de soberanía e independencia también en materia de seguridad".

Para Albares el papel que tiene que desempeñar Europa en esta guerra es de "moderación y mediación" y aunque le gustaría que se actuara con más determinación, ha valorado que cada vez más países europeos compartan la posición de España de que "esta no es la guerra de Europa".

Ha recalcado que las consecuencias mundiales económicas de esta guerra "son muy graves", aunque ha dicho que el caso de España es distinto por contar con soberanía energétic,a y al hilo del alza de los precios de los carburantes, ha asegurado que las empresas energéticas españolas no están especulando con ello.

Sobre los españoles que quedan en la zona del Golfo, el ministro no ha dado por terminadas las operaciones de evacuación ya que si bien todos los que han querido salir hasta el momento ya lo han hecho (unas 13.000 personas de las 31.000 que había cuando empezaron los bombardeos), puede haber ciudadanos que se planteen abandonar la región si la situación se agrava o se prolonga.

Sí está cerrada la operación de evacuación de Irán con el cierre de la Embajada aunque quedan en el país unos 130 españoles que han decidido permanecer, ha explicado Albares, quien ha afirmado que la situación más preocupante en este momento está en el Líbano, aunque allí quedan ya pocos nacionales. EFE

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