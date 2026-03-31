Archivan 9 de las causas por los cribados de cáncer en Andalucía y siguen abiertas otras 5

Granada, 31 mar (EFE).- Las fiscalías provinciales han archivado nueve de las causas abiertas por las denuncias formalizadas por los fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía y mantienen aún abiertas otras cinco repartidas entre Sevilla y Málaga, y una nueva en Almería.

Según han informado a EFE fuentes de la Fiscalía Superior de Andalucía, las delegaciones provinciales del ministerio público han archivado dos denuncias de Granada, otras tantas de Jaén, Sevilla y Almería y una novena examinada en Málaga.

Las mismas fuentes han precisado que sigue el trámite de investigación con otras cinco denuncias, tres vinculadas a casos de la provincia de Sevilla y otras dos presentadas en Málaga, causas que podrían o no archivarse o ampliarse.

El pasado febrero, la Fiscalía Superior de Andalucía archivó tres denuncias relacionadas con posibles fallos en el sistema andaluz de cribados de cáncer de mama contra cargos públicos aforados al no apreciar indicios de delito y remitió las causas a las fiscalías provinciales para investigarlas de manera individual.

Este paso buscó examinar si existe un carácter de delito en las prácticas denunciadas y, en ese caso, si existe además un autor.

Según ha adelantado este martes el periódico Ideal de Granada, a las cinco causas que siguen abiertas se sumaría una nueva denuncia presentada en Almería. EFE

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