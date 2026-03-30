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Alfonso Basterra, pendiente de la Audiencia de Salamanca para disfrutar su primer permiso penitenciario

La resolución del recurso presentado por Alfonso Basterra ante el Tribunal de Instancia de Salamanca condiciona la posibilidad de una salida autorizada, que solo podrá hacerse efectiva si nadie apela la decisión o si la justicia provincial la confirma

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La reciente estimación del recurso de Alfonso Basterra ante el Tribunal de Instancia de Salamanca mantiene en suspenso la posibilidad de que el recluso acceda a su primer permiso penitenciario, ya que el beneficio solo podrá ejecutarse una vez que la resolución judicial adquiera carácter firme. Según recogió Europa Press, la decisión del tribunal podría ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Salamanca, y solo cuando se agoten las vías de apelación, o ninguna de las partes presente recurso dentro del plazo legal, se permitiría la salida autorizada.

De acuerdo con Europa Press, la Sección de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal de Instancia de Salamanca aceptó el recurso presentado por Basterra y revocó la anterior negativa de Instituciones Penitenciarias al primer permiso ordinario solicitado por el condenado. El gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia indicó que la firmeza de la autorización depende de que ninguna parte la recurra o, en el caso de que se interponga recurso, de que la Audiencia confirme la decisión. Por el momento, no ha vencido el plazo para presentar recurso, por lo que la salida aún no es efectiva.

El caso de Alfonso Basterra ha mantenido relevancia pública desde que, en septiembre de 2013, la desaparición y posterior hallazgo del cuerpo de su hija Asunta, de 12 años, en Santiago de Compostela, acaparó la atención mediática. Basterra fue condenado por la Audiencia Provincial de A Coruña a 18 años de prisión por el asesinato, al igual que la madre de la menor, Rosario Porto, quien posteriormente falleció por suicidio en la prisión de Brieva en noviembre de 2020. El fallo fue ratificado primero por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y después por el Tribunal Supremo, según reportó Europa Press.

Basterra, tras su condena, ingresó en el centro penitenciario de Teixeiro, en A Coruña. Posteriormente, solicitó el traslado y, desde febrero de 2025, permanece en la prisión de Topas, en Salamanca. Fuentes consultadas por Europa Press detallaron que la petición de traslado partió del propio Basterra, fue autorizada por la Junta de Tratamiento del centro penitenciario y se formalizó con el visto bueno de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

El hecho de que la decisión sobre el permiso penitenciario no sea definitiva se fundamenta en el derecho que asiste a las partes implicadas para recurrir las resoluciones judiciales en materia penitenciaria. El gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia subrayó que Basterra solo podría disfrutar del permiso en los dos escenarios contemplados por la ley: la ausencia de recursos o, en caso de presentarse, la confirmación de la autorización por parte de la Audiencia Provincial.

La notoriedad del caso Asunta, que conmocionó a la opinión pública en el momento de los hechos y durante el proceso judicial, sigue generando interés en torno a la situación penitenciaria de Basterra. El seguimiento informativo incluye detalles acerca de los traslados, los recursos interpuestos y las resoluciones de las autoridades competentes.

Además de su situación procesal y penitenciaria, Basterra ha vuelto a aparecer en la actualidad informativa por motivos literarios. Hace unas semanas, Europa Press informó sobre la publicación de su primera novela, titulada 'Cito', que ha sido editada por Ediciones Vitruvio y dedicada a su hija Asunta. El libro fue escrito por Basterra mientras cumplía condena en la prisión de Teixeiro. Según comunicó la editorial, la obra desarrolla una trama centrada en un médico de un pueblo de Castilla y León durante la década de 1940, con “una visión mágica”, así como una exploración de las relaciones afectivas del protagonista. La editorial también ha comunicado que Basterra trabaja en una segunda parte, y que la creación literaria forma parte de su rutina diaria en prisión.

El seguimiento del caso continúa pendiente de la decisión final que adopte la justicia provincial sobre el recurso presentado, ya que solo entonces Basterra sabrá si podrá acceder a su primer permiso penitenciario tras más de una década en prisión, reportó Europa Press.

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