Nadal (PP) cree que el informe del FMI muestra que España tiene problema de productividad

Madrid, 28 mar (EFE).- El vicesecretario de economía del Partido Popular (PP), Alberto Nadal, ha considerado este sábado que el reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) muestra que España tiene un "problema de productividad".

Para Nadal esta falta de productividad se debe a un "exceso de regulación, altos impuestos, barreras burocráticas, el tamaño de las empresas es pequeño... Es decir, el Gobierno no está haciendo nada para elevar la productividad de la economía española, más bien está haciendo todo lo contrario".

Advierte de que sin productividad económica no puede haber "salarios altos, ni puede haber bienestar social".

El vicesecretario de economía del PP considera también que el informe del FMI refleja que España tiene un "problema de exceso de gasto" y esto hace a la economía española "muy vulnerable" porque la deuda pública es mas alta de la que debería ser.

De la política de vivienda del Gobierno afirma que es "total y absolutamente errada" y añade que el control de alquileres "debe ser eliminado lo antes posible".

En este sentido, plantea que lo que habría que hacer es aumentar la oferta de viviendas.

"Dice muchas más cosas, pero, en general, traslada que la política del gobierno de España no está garantizando que suban las rentas, que suban los salarios de las clases medias, que está erosionando su poder adquisitivo a través de los impuestos y está comprometiendo el futuro tanto de la economía española como de las pensiones a través de una política desaforada de gasto público", concluye Nadal. EFE