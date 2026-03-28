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Cerca de 369.000 andaluces podrán votar por primera vez en elecciones autonómicas

Porcentaje relevante del censo en la comunidad tiene oportunidad por primera vez de participar en la jornada electoral, con Sevilla encabezando la lista de quienes estrenan esa facultad este año según cifras oficiales recientes

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La provincia de Sevilla suma la mayor cantidad de ciudadanos que podrán ejercer por primera vez el derecho al voto en los próximos comicios autonómicos, según datos oficiales divulgados por la Oficina del Censo Electoral y difundidos por Europa Press. Este fenómeno refleja un aumento destacado en la representación de jóvenes y nuevos participantes en la vida democrática andaluza. La jornada electoral que se celebrará el domingo 17 de mayo convocará en total a 6.812.861 personas, de las cuales 368.853, es decir, el 5,41%, tendrán la posibilidad de votar por primera vez en unas elecciones autonómicas, según consignó el medio Europa Press.

Desglosando estos datos por provincias, Sevilla lidera la incorporación de nuevos electores, con 91.003 personas que estrenan derecho al voto autonómico. Le siguen Málaga, con 69.299; Cádiz, con 58.329; Granada, con 39.767; Córdoba, con 32.919; Almería, con 29.456; Jaén, con 25.733; y Huelva, con 22.347 personas. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, estos registros se comparan con el censo empleado en las elecciones autonómicas del 19 de junio de 2022, marcando una variación significativa en la base de votantes activos y subrayando el crecimiento de la participación ciudadana.

En contraste con otros procesos electorales recientes, el número de electores que participarán por primera vez muestra diferencias relevantes. Según detalló Europa Press, en comparación con las elecciones generales celebradas el 23 de julio de 2023, hay 269.260 nuevos votantes habilitados para las autonómicas, repartidos de la siguiente manera: Sevilla suma 66.981, Málaga 50.507, Cádiz 42.492, Granada 29.007, Almería 21.637, Córdoba 23.730, Jaén 18.501 y Huelva 16.405. Este incremento destaca la ampliación del padrón de votantes que acceden a los comicios locales, en respuesta a los cambios demográficos y el cumplimiento de la mayoría de edad de nuevos segmentos de la población.

Si se compara el panorama con las recientes elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio de 2024, la cifra disminuye y se sitúa en 186.090 nuevos electores en Andalucía. El desglose por provincia para las europeas indica que Sevilla incorpora 46.276, Málaga 34.908, Cádiz 29.336, Granada 20.075, Córdoba 16.378, Almería 14.890, Jaén 12.830 y Huelva 11.397 nuevos votantes. Europa Press recogió estas cifras, que evidencian la particular relevancia de las elecciones autonómicas en la región andaluza, donde la movilización de nuevos votantes supera la registrada en otros procesos electorales recientes.

El total de ciudadanos convocados para las próximas elecciones autonómicas, de acuerdo con las cifras proporcionadas por la Oficina del Censo Electoral y citadas por Europa Press, asciende a 6.812.861. Dentro de este universo, 302.005 personas figuran como residentes en el extranjero y también tienen derecho a participar en la elección. Este volumen global representa un incremento del 2,5% respecto al censo utilizado en las elecciones autonómicas del 19 de junio de 2022, marcando así un crecimiento sostenido de la población electoral habilitada en Andalucía.

Los datos difundidos por Europa Press permiten observar las tendencias en la incorporación de nuevos electores en los diferentes procesos electorales. Sevilla se mantiene a la cabeza en términos absolutos y relativos de nuevos votantes, lo que ilustra la importancia demográfica de esta provincia en el conjunto de la comunidad autónoma. Al mismo tiempo, el aumento del censo en el resto de provincias contribuye a configurar un panorama de participación más amplio y renovado para estas elecciones.

El análisis de la Oficina del Censo Electoral resalta la presencia de una cantidad relevante de nuevos electores en el padrón, lo que otorga especial interés a la jornada electoral del 17 de mayo. Este fenómeno puede asociarse tanto a la entrada de jóvenes que cumplen la edad legal para votar como a posibles cambios en la residencia de la población, aspectos que influyen en la conformación final del censo y que, según datos de Europa Press, tienen impacto tanto local como a nivel de la comunidad autonómica.

El aumento de la participación potencial en las elecciones autonómicas de Andalucía, confirmado por los datos recogidos por Europa Press, indica una tendencia al alza en la incorporación ciudadana en los procesos democráticos. La distribución de los nuevos votantes entre las distintas provincias muestra diferencias marcadas, con Sevilla y Málaga aportando las cifras más elevadas y Huelva, Jaén y Almería situándose en posiciones algo más bajas dentro de la comparativa regional. Al considerar los datos de votación en el extranjero, el escenario se amplía y refleja la conexión de la comunidad andaluza con otros países a través de la emigración y la diáspora.

A nivel general, la información publicada por Europa Press subraya el carácter significativo de estas elecciones autonómicas, tanto por el incremento del censo como por la oportunidad que representa para cientos de miles de ciudadanos de ejercer por primera vez su derecho al voto en Andalucía. La evolución de estas cifras marca una pauta relevante en la participación cívica y en la renovación del electorado, configurando un escenario donde el relevo generacional y el dinamismo poblacional se hacen patentes en el padrón electoral.

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