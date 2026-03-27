Los destinos europeos son los favoritos esta Semana Santa, según las agencias de viajes

Madrid, 27 mar (EFE).- La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave), principal patronal del sector en España, ha afirmado que los países europeos se sitúan este año entre los más demandados por los clientes de agencias emisoras para las vacaciones de esta Semana Santa.

De acuerdo con una encuesta presentada este viernes, el contexto internacional y el alza de precios en la energía y los carburantes afectarán a las reservas de viajes para esta primera temporada turística del año.

Los resultados de la encuesta ponen de manifiesto que la reducción del tráfico aéreo en Oriente Medio y en las conexiones con Asia, tendrán incidencia en el volumen global de viajes contratados.

No obstante, el presidente de Acave, Rafael Serra, ha señalado que la situación en Oriente Medio está afectando la demanda de viajes, pero no tanto como cabía esperar, y ha apuntado que España podría salir beneficiada a lo largo de este año por el contexto global.

Entre los destinos europeos más solicitados figuran Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, Portugal y otros países de Europa del Este como República Checa o Polonia, donde predominan las escapadas urbanas y circuitos de una semana.

Asimismo, los españoles apostarán por destinos de África, desde escapadas a la ribera sur del Mediterráneo (Marruecos y Túnez) como safaris y otras experiencias de naturaleza.

Los países asiáticos (China, Japón o Vietnam entre otros) seguirán registrando viajes de españoles esta Semana Santa a pesar de las dificultades y el encarecimiento de las conexiones aéreas.

En cuanto a los mercados emisores más relevantes para este periodo se encuentran el Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania, Benelux y Países Nórdicos.

Los destinos españoles más demandados por los visitantes extranjeros para este periodo serán los archipiélagos de Canarias y Baleares, junto con la costa mediterránea, especialmente Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana.EFE