Dos detenidos por robar millones de registros para usurpar identidades o cometer estafas

Madrid, 27 mar (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes en València y Torreblanca (Castellón) que, en el seno de una organización criminal, robaron con ataques informáticos más de diez millones de registros de datos confidenciales para luego cometer ciberestafas, usurpar identidades o venderlos a otros ciberdelincuentes.

Fuentes de la investigación han detallado a EFE que los detenidos son dos jóvenes españoles de 24 y 28 años con antecedentes por hechos similares. En esta ocasión, se les acusa de revelación de secretos, daños informáticos y blanqueo de capitales, así como pertenencia a organización criminal.

En un comunicado, la Policía Nacional informa este viernes de que los detenidos llevaban operando más de dos años juntos. La investigación se inició en 2023 tras la sustracción masiva de información de los datos de los alumnos, padres y profesores de Castilla-La Mancha.

La organización criminal utilizaba equipos de alto nivel y una sofisticada infraestructura tecnológica diseñada para vulnerar sistemas de seguridad, anonimizar sus rastros y eludir la acción de la justicia, y evidenciaba una altísima especialización y división de tareas operativas, logísticas y de monetización.

El pasado martes, agentes de la Comisaría General de Información junto a las brigadas especializadas de València, Castellón y Madrid detuvieron a estos dos jóvenes.

La Policía destaca que esta intervención supone la neutralización de la infraestructura tecnológica de la red y la desarticulación de su sistema de blanqueo de capitales, el cual operaba mediante el uso de criptomonedas y casas de cambio virtuales y la utilización de infraestructura internacional en varios países de Europa.

La investigación, dirigida por la Plaza 11 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza. EFE