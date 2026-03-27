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Colapinto: Fue complicado, pero es mi primera vez con un F1 en Suzuka y hemos aprendido

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Redacción deportes, 27 mar (EFE).- El argentino Franco Colapinto (Alpine), que marcó el decimoséptimo tiempo en la jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Japón, el tercero del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el circuito de Suzuka que este viernes "fue complicado, pero" que aprendieron "mucho".

"En términos generales, ha sido un día de entrenamientos complicado, pero hemos aprendido mucho. Es la primera vez que conduzco en Suzuka, este circuito legendario, y ha sido genial experimentarlo al volante de un Fórmula 1 y afrontar algunas de estas curvas tan especiales", declaró Colapinto, nacido hace 22 años en Pilar (Buenos Aires) y que, después de no haber podido puntuar en ninguno de los 18 Grandes Premios que disputó el año pasado, sí lo hizo hace dos domingos en China, donde acabó décimo.

"Fuimos ganando confianza vuelta a vuelta y, al final de la primera sesión de entrenamientos libres, estábamos en una posición mucho mejor, aunque no me sentía del todo seguro en el coche, sobre todo en las zonas de velocidad alta", dijo.

"La situación fue parecida en la segunda sesión, así que tenemos algunos detalles que revisar y que corregir, y esperamos poder llegar a la calificación de mañana en una posición mucho mejor y más competitiva", manifestó Colapinto, que concluyó a dos segundos y 305 milésimas del australiano Oscar Piastri (McLaren), que marcó el mejor tiempo del día. EFE

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