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David Bisbal, Rigoberta Bandini, The Corrs y Jordi Savall actuarán en Porta Ferrada

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Girona, 26 mar (EFE).- La 64.ª edición del festival de Porta Ferrada, que tendrá lugar en Sant Feliu de Guíxols (Girona) del 10 de julio al 20 de agosto, ha presentado este jueves un cartel ecléctico marcado por artistas como David Bisbal, Rigoberta Bandini, The Corrs, Mónica Naranjo, Jordi Savall o Snarky Puppy.

Jordi Herreruela, director del Cruïlla y de Barcelona Events Musicals (BEM), empresa que se estrena este 2026 como concesionaria del ciclo, ha explicado que, con su entrada, pretende hacer del festival algo más “diverso y popular” e “impregnar la personalidad” que caracteriza a sus eventos.

Por su parte, Albert Mallol, director artístico de Porta Ferrada desde hace casi cuatro décadas, ha incidido en que, con la llegada de BEM, entra “savia nueva” y que entre el espíritu del festival y la nueva concesionaria “hay sensibilidades muy coincidentes en muchas cosas”.

Con esta misma intención, el ciclo se inaugurará el viernes 10 de julio en el Espai Port con un concierto de Jordi Savall dedicado a Marco Polo y la Ruta de la Seda, y al día siguiente la Compañía Antonio Gades presentará ‘Fuego’, un ballet inspirado en ‘El Amor Brujo’ de Manuel de Falla, bajo la dirección de Stella Arauzo.

Hasta el 26 de julio, día en que Sopa de Cabra llevará su gira de 40.º aniversario, este mismo espacio acogerá una programación que combina proximidad y excelencia artística, con actuaciones de Angus & Julia Stone (12 de julio), Snarky Puppy (17 de julio), Benjamin Clementine (18 de julio), Israel Fernández (24 de julio) y el doble concierto de Maria Arnal y Tania el 25 de julio.

El Guíxols Arena tomará el relevo en agosto con los conciertos de gran formato, cuya apertura el 6 de agosto irá a cargo del grupo Los Delinqüentes, en el marco de su gira de retorno, con la actuación previa de Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic.

El mes continuará con citas destacadas como The Corrs (9 de agosto); Siloé (10 de agosto), con los conciertos previos de Repion y Éxtasis; David Bisbal (12 de agosto), con la apertura de Ernest Prana y Mariona Escoda; Rigoberta Bandini (14 de agosto), con la actuación previa de Maria Jaume; y Mónica Naranjo (15 de agosto), con la actuación de Soleá Morente.

La programación se completa con otros espacios que refuerzan la conexión con la ciudad, como es la Sala Las Vegas, que acogerá a El Petit de Cal Eril (6 de agosto) y Clara Peya (12 de agosto), con propuestas que combinan música y sensibilidad escénica.

Por su parte, Marc Parrot y el Quartet Brossa estarán en el Teatre Auditori Narcís Masferrer con ‘El Frec i la Bala’ (8 de agosto), mismo espacio en el que actuarán Sandra Monfort (14 de agosto) y Tarta Relena (15 de agosto).

El Monasterio de Sant Feliu de Guíxols se incorpora como nuevo escenario con una programación de carácter patrimonial y clásico que contará con Fabio Biondi & Paola Poncet (17 de agosto), Orquestra Europa Galante (18 de agosto) y Tina Gorina (19 de agosto).

Según han desvelado Herreruela y Mallol, la 64.ª edición de Porta Ferrada contará finalmente con 50 actuaciones, lo que supone prácticamente el doble que el año pasado.

Esta misma proporción se respeta en el número de entradas a la venta (se pasa de unas 30.000 a unas 60.000) y en el presupuesto, que asciende prácticamente hasta los 5 millones de euros.

Las entradas para todos los conciertos presentados hasta ahora ya están disponibles en la web oficial del festival, y también se pueden adquirir con un 10% de descuento en la Oficina de Turismo de Sant Feliu de Guíxols del 2 al 5 de abril. EFE

gcm/hm/bal

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