A prisión diez de los 15 detenidos por tráfico de inmigrantes y 'petaqueo' en Almería y Granada

El principal investigado en la red señalada por las autoridades habría coordinado la compra y traslado de siete embarcaciones, así como el suministro de carburante y víveres a otras organizaciones criminales. Según detalló Europa Press, la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la Plaza número 4 de Almería decretó este jueves prisión preventiva para diez personas detenidas en el marco de una operación contra la inmigración irregular y el abastecimiento ilegal de combustible en distintos municipios de Almería y en una nave industrial en Granada. Otras cinco personas, algunas aún sin localizar, permanecen implicadas en el caso pero afrontan la investigación en libertad.

De acuerdo con la información del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) publicada por Europa Press, a las personas arrestadas se les imputa participación en delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, integración en organización criminal y riesgo catastrófico, resultado de la cantidad de recipientes y bidones de combustible intervenidos durante la operación. Esta ofensiva policial incluyó catorce registros domiciliarios y en propiedades rurales y naves industriales en localidades como Vícar, Viator, Huércal de Almería, Roquetas de Mar, El Ejido, Almería y Benalúa (Granada), donde fueron localizadas embarcaciones en remolques junto a grandes cantidades de combustible.

La investigación, de acuerdo a Europa Press, se remonta a septiembre de 2025 y se desencadenó tras investigar episodios migratorios que los agentes atribuyen al mando de K.A.M., presunto líder de la organización junto con al menos otros seis integrantes. Las pesquisas señalan que la función principal de este grupo habría consistido en facilitar de manera permanente apoyo logístico a otras redes delictivas, mediante el surtido de gasolina —hasta llevar 120 garrafas en una misma noche— así como de víveres, elemento clave para que las embarcaciones ilegales lograsen realizar travesías completas de ida y vuelta entre Argelia y las costas españolas.

La operación introdujo como modalidad el uso de calas poco accesibles, en especial la Cala de la Invencible situada en Almería, donde bajo estrictas medidas de seguridad realizaban transferencias clandestinas de combustible durante la noche. Los registros efectuados implicaron la intervención de siete embarcaciones, denominadas ‘narcolanchas’, y la incautación de grandes volúmenes de carburante almacenado en garrafas y bidones.

El operativo policial se desplegó el pasado martes, según Europa Press, y abarcó controles en viviendas, diseminados rurales, cortijos y espacios industriales. Los investigadores identificaron roles definidos dentro de la trama: dos cuñados del supuesto líder participaron en el transporte terrestre de las embarcaciones e hicieron de escolta a los migrantes, mientras que un cuarto sospechoso se encargaba de captar pilotos de lanchas y de hallar refugios para ocultar las rápidas embarcaciones. Tres colaboradores adicionales ofrecían respaldo logístico y cobertura a la navegación prohibida.

La red habría facilitado también el traslado de migrantes en episodios recientes, entre los que se documentó una intervención de la Guardia Civil el 21 de febrero en la playa de Calabardina, en Murcia. En ese evento, agentes localizaron a 31 personas que habrían arribado gracias a un colaborador de la organización, operando una embarcación con tres motores de alta potencia.

Un episodio relevante bajo investigación incluye el hallazgo de una embarcación intervenida por autoridades argelinas, que presuntamente fue preparada por el principal sospechoso en el puerto de Aguadulce, sometida a pruebas antes de ser ocultada en un camping de Viator y posteriormente botada en Pulpí, donde la interceptaron con dos migrantes a bordo.

Europa Press expuso que el denominado ‘petaqueo’ comprende operaciones de suministro clandestino de grandes cantidades de carburante a embarcaciones de alta velocidad, lo que representa riesgos catastróficos por la manipulación y el volumen de combustible implicado. Las autoridades continúan las diligencias sobre los cinco investigados en libertad, mientras avanza la instrucción en la causa abierta contra la presunta organización criminal dedicada al tráfico ilegal de personas y combustible en el sur de España.