Temas del día de EFE España del jueves 26 de marzo de 2026

IRÁN GUERRA

Madrid - El pleno del Congreso debate y vota la convalidación del decreto ley con el plan integral de respuesta a la crisis en Oriente Medio, cuya aprobación se ha despejado tras el apoyo del PSOE a la petición de Junts de eximir del IVA a los autónomos.

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GOBIERNO LEGISLATURA

Madrid - El debate de las medidas para paliar el impacto de la guerra en Irán servirá para evaluar hasta dónde llega el respaldo con el que cuenta el Ejecutivo, un día después de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso que evidenció la distancia entre el Gobierno y sus socios con el PP y Vox.

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PP VOX

Madrid - Prosiguen las negociaciones en las tres autonomías donde el PP necesita el apoyo de Vox para la investidura de sus presidentes autonómicos, más avanzadas en Extremadura que en Castilla y León y Aragón y sin despejar aún si los de Santiago Abascal entrarán finalmente en los respectivos gobiernos.

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LEY MULTIRREINCIDENCIA

Madrid - La ley para combatir la multirreincidencia vuelve al Congreso para ser aprobada definitivamente, tras vetar el Gobierno dos de las enmiendas que el PP había introducido durante su paso por el Senado, que endurecían los controles para la regularización de los migrantes.

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ESPAÑA PIB

Madrid - El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica el dato definitivo de contabilidad nacional de 2025, tras avanzar que la economía española creció un 2,8 por ciento en el conjunto del año y un 0,8 por ciento en el cuarto trimestre.

(Texto) (Infografía)

FUMADORES PASIVOS

Madrid - La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica publica en la revista 'Tobacco Control' un estudio sobre la proporción de fumadores pasivos en España, que incluye por primera vez información sobre la exposición al humo en las terrazas, así como a productos de cigarrillos electrónicos.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios 8013309914)

COLECCIONES REALES

Madrid - La Galería de las Colecciones Reales presenta la exposición 'La precisión del tiempo. Relojes del siglo XIX en las Colecciones Reales', dedicada a los que pertenecieron a los reyes Fernando VII e Isabel II y en la que se pueden ver junto a piezas de los Palacios Reales de Aranjuez, El Escorial, El Pardo y Madrid.

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ANUARIO MÚSICA

Madrid - Tras varios años continuados de taquillas históricas, el Anuario de la Música en Vivo 2026 presenta las cifras de este sector a lo largo del último ejercicio en el que la despedida de los escenarios de Joaquín Sabina se colocó a la cabeza de las giras de mayor éxito en España.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Infografía)

VIDEOJUEGOS LANZAMIENTO

Madrid.- Nintendo ha rescatado su éxito ‘Super Mario Wonder’ (2023) para adaptarlo, con mejores técnicas y gráficas, a su nueva consola Switch 2 y llega de la mano de una extensión, ‘Encuentro en el Parque Belabel’, repleta de desafíos y sorpresas.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

Valladolid - GOBIERNO CASTILLA Y LEÓN - El presidente del Partido Popular en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, continúa con Soria Ya, Por Ávila, UPL y PSOE la ronda de negociaciones para facilitar su investidura como presidente de la Junta tras reunirse este pasado miércoles con Vox. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00h.- Madrid.- BALEARES SENADORES.- El Congreso aborda la tramitación directa y en lectura única de proposición de reforma constitucional para que la isla de Formentera elija un senador propio, con independencia del que elija Ibiza. Congreso. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

09:00h.- Madrid.- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- El Congreso aborda la convalidación del real decreto de Memoria Democrática sobre reconocimiento a favor de personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa y reivindicación de la democracia. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

09:00h.- Madrid.- CONGRESO PLENO.- Pleno del Congreso. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo) (Directo)

09:35h.- Madrid.- GOBIERNO ECONOMÍA.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en el VI Foro Económico que organiza eldiario.es. Colegio de Arquitectos de Madrid. Calle Hortaleza 63. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:00h.- Madrid.- FISCALIDAD AUTONOMÍAS.- El Consejo General de Economistas de España, a través del Registro de Economistas Asesores Fiscales, presenta el estudio 'Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2026'. C/ Nicasio Gallego, 8. (Texto)

11:30h.- Madrid.- ESPAÑA SENEGAL.- El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne con el presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye. Palacio de la Moncloa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:30h.- Las Cabezas de San Juan (Sevilla).- ELECCIONES ANDALUCÍA.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, participa, junto al coordinador federal de izquierda Unida y candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, en un encuentro con alcaldías de IU de la provincia. Ayuntamiento. (Texto)

13:00h.- Madrid.- JUNTA ELECTORAL.- Reunión de la Junta Electoral Central. Congreso.

15:45h.- Alcalá de Henares (Madrid).- PRINCESA GIRONA.- El rey presidie el acto central del Tour del talento de los Premios Princesa de Girona. IES Antonio Machado. C/ Alalpardo, 2. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- Barcelona.- POLÍTICA INTERNACIONAL.- Josep Borrell, presidente del CIDOB y ex alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, participa en el coloquio 'La vieja Europa frente a un nuevo mundo', organizado por 'La Vanguardia'. Auditorio MGS (C/ Entença, 335). (Texto)

19:00h.- Sevilla.- POLÍTICA DEBATES.- El Club Victoria otorga el Premio Visionario 2026 a Alfonso Guerra, que ofrece una conferencia sobre liderazgo. Club Victoria (calle Puerta del Osario, 14).

19:00h.- Sevilla.- DUQUESA ALBA.- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el expresidente del Gobierno Felipe González protagonizan la mesa redonda titulada 'Una duquesa política' dentro del ciclo de conferencias por el centenario de la duquesa de Alba Cayetana Martínez de Irujo. Teatro Cajasol. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ECONOMÍA

Madrid.- VIVIENDA COYUNTURA.- El Consejo General del Notariado publica su estadística mensual inmobiliaria, que recoge datos de compraventas, hipotecas concedidas y precios de vivienda. (Texto) (Infografía)

Oviedo.- HUELGA METAL.- Ultima jornada de huelga en la industria auxiliar asturiana convocada por CCOO de Industria y UGT FICA en defensa de un convenio justo.

09:00h.- Madrid.- IRÁN GUERRA.- Debate para la convalidación en el Congreso del real decreto ley por el que se aprueba el plan Integral de respuesta a la crisis en Oriente Medio. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

09:00h.- Madrid.- ESPAÑA PIB.- El INE publica el dato definitivo de contabilidad nacional del último trimestre de 2025 y del conjunto del año. (Texto) (Infografía)

09:00h.- Madrid.- TURISMO NACIONAL.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica datos de los viajes realizados por los españoles en el último trimestre de 2025. (Texto) (Infografía)

9:30h.- FORO ECONÓMICO.- Se celebra el VI Foro Económico elDiario.es, en el que participan el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y la ministra de Sanidad, Mónica García, entre otros. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:00h.- Madrid.- TELEFÓNICA JUNTA.- Junta general de accionistas de Telefónica que aprobará las cuentas anuales de 2025 Distrito Telefónica.

11:00h.- Pruvia (Asturias).- SINDICATOS UGT.- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, atiende a los periodistas con motivo de la celebración de la XXVIII convención de delegados del sindicato en Asturias. Restaurante La Campana. Carretera AS-18. Kilómetro 11. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30h.- Oviedo.- SINDICATOS CCOO.- El secretario general confederal de CCOO, Unai Sordo, atiende a los periodistas tras participar en Oviedo en una asamblea de delegados. Palacio de Congresos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Madrid.- TRIBUNAL CUENTAS.- La Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas debate y vota el informe de fiscalización de Enisa, Sepes, Hunosa, ayudas de Renfe Viajeros o de los procedimientos de gestión y control implantados por Adif. Senado.

17:30h.- Madrid.- TRANSPORTE AUTOBÚS.- Confebus clausura su Asamblea General 2026 con un análisis de la situación del transporte en autobús. Contará con las intervenciones de la secretaria general de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Rocío Báguena, y del presidente de CEOE, Antonio Garamendi. CEOE, C/ Diego de León, 50.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

Vitoria - ERTZAINTZA ELECCIONES- Los 7.078 agentes de la Ertzaintza eligen a sus representantes sindicales en una jornada electoral que pondrá a prueba el liderazgo de Erne, sindicato mayoritario desde hace 20 años. (Texto) (Foto)

09:00h.- Madrid.- LEY MULTIRREINCIDENCIA.- El Congreso debate y vota las enmiendas introducidas en el Senado a la proposición de ley en materia de multirreincidencia. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

09:30h.- Catarroja (Valencia).- DANA JUSTICIA.- La jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal por la gestión de la dana del 29 de octubre que causó 230 víctimas mortales toma declaración como testigos a dos operarios adscritos al servicio de explotación de la Presa de Buseo. Juzgados. (Texto)

10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- JUICIO PUJOL.- La Audiencia Nacional reanuda el juicio contra los Pujol, con declaraciones de peritos caligráficos y de la Agencia Tributaria. Audiencia Nacional. (Texto)

19:00h.- Madrid.- CNI LIBRO.- El diplomático y exdirector del CNI Jorge Dezcallar presenta su nueva novela, 'Pez negro', junto a la periodista Anna Bosch. Amador de los Ríos, 5.

SOCIEDAD

Madrid.- HUELGA MEDICOS.- Reunión del Ministerio de Sanidad con el Comité de Huelga de los seis sindicatos médicos, que reiteran sus demandas fundamentales para terminar con el conflicto. Ministerio de Sanidad.

Madrid.- SANIDAD CONGRESO.- Debate y votación de diversas proposiciones no de ley en la Comisión de Sanidad del Congreso, relativas al cáncer infantil, a los pacientes de piel de mariposa, de la última convocatoria del MIR, sobre las condiciones laborales de los médicos, entre otras. (Al finalizar el pleno).

10:30h.- Madrid.- SANIDAD TERAPIAS.- La compañía farmacéutica Bristol Myers Squibb presenta la nueva terapia CAR-T lisocabtagén maraleucel (liso-cel), indicada para los dos subtipos de linfoma no-Hodgkin más frecuentes. C/ Lagasca, 88. (Texto)

11:00h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El Consejo Económico y Social (CES) organiza una jornada sobre la realidad migratoria en España, que clausura a las 13:00 horas la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. CES, C/ Huertas, 73. (Texto)

11:00h.- Madrid.- MORBILIDAD HOSPITALARIA.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria correspondiente al año 2024. (Texto)

11:00h.- San Sebastián.- MEDICINA ANESTESIA.- Más de 2.000 especialistas participan en el 38 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor que presenta en rueda de prensa el presidente de esta entidad, Javier García. Kursaal. (Texto)

11:30h.- Madrid.- AEMET CONCENTRACIÓN.- Los empleados y representantes sindicales de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se concentran ante la sede del organismo en Madrid para exigir mejoras laborales. (Texto)

12:00h.- Madrid.- PREMIO ECOLOGÍA.- El Senado acoge la entrega del I Premio de Ecología 2026 al investigador y fundador de la empresa de biotecnología ID Foreste Jaime Olaizola. Senado.

12:00h.- Madrid.- ASUNTOS SOCIALES.- Debate de varias mociones en la Comisión de Derechos de las Familias de Senado, sobre el impulso a un modelo de prevención y detección auditiva continuada a lo largo de la infancia; para avanzar en el derecho a la desconexión digital; la permanencia de las familias en zonas rurales y de apoyo a la reincorporación laboral tras periodos de cuidado familiar. Senado.

13:00h.- Madrid.- MISIÓN SMILE.- Sesión informativa para conocer detalles sobre la misión europea Smile, que estudiará el campo magnético terrestre, el viento solar, las tormentas solares o las auroras, y que será lanzada al espacio el próximo 9 de abril. Streaming.(Texto)

12:30h.- Madrid.- RELACIONES SEXUALES.- El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publica los resultados del estudio 'Sexualidad: hábitos y opiniones'. (Texto)

CULTURA Y TENDENCIAS

10:00h.- Madrid.- BIBLIOTECA NACIONAL.- La Biblioteca Nacional (BNE) presenta la exposición 'Por los caminos del mapa de la espiritualidad. El arte manuscrito armenio'. Biblioteca Nacional. (Texto)

10:00h.- Barcelona.- BARCO MUSEO.- El Festival Art Explora, con el primer barco museo del mundo, abre por primera vez en el Port de Barcelona, donde permanecerá hasta el 6 de abril. Muelle de Barcelona, al lado del World Trade Center. (Texto)

10:30h.- Cádiz.- ARTE EXPOSICIÓN.- El artista Miquel Barceló, presenta en el Museo de Cádiz la exposición 'Reflejos. Picasso x Barceló' un proyecto en el que las obras cerámicas de ambos artistas dialogan. Museo de Cádiz. (Texto) (Foto)

10:30h.- Madrid.- PALACIO REAL.- Patrimonio Nacional presenta la exposición 'La precisión del tiempo. Relojes del siglo XIX en las Colecciones Reales'. Galería de las Colecciones Reales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Medellín (Badajoz).- CULTURA TARTESOS.- Inauguración de la exposición temporal 'Necrópolis Tartésica de Medellín. Campaña 2025'. Casa de María Asunción. c/Colombia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Barcelona.- EXPOSICIÓN MATISSE.- CaixaForum Barcelona presenta la exposición 'Chez Matisse. El legado de una nueva pintura'. C/ Ferrer i Guàrdia, 6-8.

11:00h.- Santander.- ÓPERA NORMA.- La soprano Yolanda Auyanet presenta, en rueda de prensa, la 'Norma' que protagoniza en el Palacio de Festivales de Cantabria bajo la dirección musical de Oliver Díaz y la producción artística de Leonor Gago. Palacio de Festivales. (Texto) (Foto)

11:30h.- València.- ESCULTURA EXPOSICIÓN.- La Ciutat de les Arts i les Ciències inaugura la exposición 'Genoma y estructura escultórica' del escultor surcoreano Park Eun Sun. Ciutat de les Arts i les Ciències.

12:00h.- Barcelona.- MNAC ROMÁNICO.- El MNAC abre al pública 'Vesica Piscis', una intervención del artista chileno Fernando Prats en las salas de arte románico. MNAC

12:00h.- Madrid.- BALLOON MUSEO.- Balloon Museum presenta 'Euphoria – Art is in the Air', un proyecto de arte contemporáneo con obras de Philippe Parreno, Martin Creed o A.A. Murakami. Escenario Puerta del Ángel.

12:30h.- Madrid.- ANUARIO MÚSICA.- Presentación del Anuario de la Música en Vivo 2026. UMusic Hotel I Teatro Albéniz. C/ Paz, 11. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h.- Gijón (Asturias).- ENSAYO PREMIOS.- Fallo del XXXII Premio Internacional de Ensayo Jovellanos, al que se han presentado 416 trabajos de 28 países. Museo Casa Natal Jovellanos. (Texto) (Foto)

16:00h.- Madrid.- TRIBUNAL CUENTAS.- La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas debate y vota el informe de fiscalización del ejercicio 2021 en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Senado.

16:30h.- Sevilla.- MODA MANTILLA.- Presentación de ‘Sí, Mantilla 2026’, nueva edición de esta iniciativa que defiende el uso de este complemento a través de las propuestas de distintos diseñadores. Real Alcázar.

19:00h.- Palma.- CONFERENCIA EGIPTOLOGÍA.- Conferencia del egiptólogo, profesor del CSIC y director del proyecto Djehuty en Luxor (Egipto), José Manuel Galán, sobre sus trabajos arqueológicos en la antigua Tebas.

20:00h.- Madrid.- PREMIOS GUIONISTAS.- Entrega de los Premios Alma, organizados por el Sindicato de Guionistas de España. Cines Capitol. C/ Gran Vía, 41.

EFE

slp/jls

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