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La Fiscalía recalca que la semilibertad de 'Anboto' es una decisión ejecutiva y espera a que el juzgado le pida opinión

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La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha subrayado este miércoles que la semilibertad otorgada a la exdirigente de ETA Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto', es una decisión del Gobierno vasco y ha indicado que aguarda a que el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria les consulte sobre la aplicación de esa medida.

Fuentes fiscales han indicado a Europa Press que la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario se activa "automáticamente", después pasa al juzgado y es el juez el que consulta a la Fiscalía.

Sobre la oportunidad de su aplicación, han explicado que todavía no se les ha dado traslado por parte del juez y, por tanto, no han podido emitir ningún informe.

Y han añadido que el mecanismo es diferente al del tercer grado, cuando puede presentar recurso contra la decisión, pero en este caso --según han precisado-- se informa, no se recurre.

EUSKADI DEFIENDE LA MEDIDA Y ADMITE QUE PUEDE DOLER

La portavoz del Gobierno de Euskadi, María Ubarretxena, afirmó este martes que 'Anboto', al permitirle salir de la cárcel entre semana, ha recibido "el mismo tratamiento que cualquier persona reclusa en el sistema penitenciario vasco".

Ubarretxena defendió la decisión del Departamento de Justicia, indicando que esta y otras medidas adoptadas en el ámbito penitenciario "forman parte de un modelo que, sin olvidar el dolor que ha causado a las víctimas ni las consecuencias penales que deben cumplirse, tienen como fin último la reinserción".

Y manifestó que la aplicación de este artículo "no supone en ningún caso acceder al tercer grado ni tampoco supone el cumplimiento definitivo de la condena".

"Estamos hablando del mismo tratamiento que recibe cualquier persona reclusa en el sistema penitenciario vasco", expresó, para reconocer que entiende que esta medida "pueda haber causado dolor a las víctimas", tras las críticas de varias asociaciones.

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