CC se queja de que el Congreso no dedique un segundo a guerras como las de África, que afectan singularmente a Canarias

Cristina Valido, diputada de Coalición Canaria (CC), mencionó en el Pleno del Congreso que existen numerosos conflictos armados en África cuyas consecuencias repercuten directamente en Canarias, pero que no reciben apenas atención parlamentaria. Valido, en ese contexto, criticó que estos temas permanezcan fuera de la agenda del Congreso, cuando las islas asumen la atención y acogida de personas desplazadas por esas guerras. Según informó el medio, esta intervención destacó que la situación en África influye de forma relevante en la región insular, subrayando la importancia de abordar tanto las causas de los flujos migratorios como sus efectos en el territorio canario.

De acuerdo con la publicación, Valido expresó su rechazo ante cualquier tipo de conflicto bélico, incluido el de Oriente Próximo, pero recalcó que el Congreso no dedica tiempo a los conflictos que se desarrollan en África. La diputada recordó que Canarias se convierte en la principal ruta de entrada y destino para quienes huyen de guerras africanas, lo que implica una presión permanente sobre los servicios y recursos de la región. Argumentó que "no creemos que haya ninguna guerra que sea menos ilegal o atroz", e instó a las autoridades a equiparar la atención dada a los distintos conflictos internacionales con el impacto real que generan en las poblaciones nacionales y autonómicas.

Según consignó el medio, Valido también reprochó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la falta de comunicación con las fuerzas políticas desde el inicio de la guerra en Irán. Afirmó que no se realizó "ni una llamada" para informar a las distintas formaciones políticas sobre el desarrollo de la situación. Adicionalmente, manifestó su preocupación por la implicación de Estados Unidos e Israel en este escenario, y advirtió que poco se aborda la relación estratégica que ambos países mantienen con Marruecos, nación con la que comparten importantes lazos de inversión y cooperación. En palabras de la diputada, “cuando se confronta contra mandatarios de este pelaje, a los canarios nos preocupa porque son capaces de cualquier cosa”.

El medio reportó que, respecto al decreto anticrisis que el Pleno del Congreso debatirá este jueves, Valido acusó al Ejecutivo central de dejar de lado las particularidades de Canarias en la planificación de las medidas económicas y sociales. Criticó que el Gobierno “ha olvidado una vez más” las especificidades insulares en sus políticas. En respuesta, Sánchez defendió ante la Cámara que el plan sí contempla ayudas específicas, incluyendo subvenciones para fertilizantes, mejoras en la conectividad marítima y apoyo al sector primario canario.

Tal como publicó la fuente, Sánchez planteó la posibilidad de impulsar la creación de un grupo de trabajo dirigido a analizar nuevas formas de apoyo del Gobierno central a la realidad canaria. Añadió que existe comunicación entre el Ejecutivo español y Fernando Clavijo, presidente autonómico de Canarias, y aseguró que si los apoyos hasta ahora no han sido suficientes, se incrementarán en las próximas semanas para atender las demandas y necesidades regionales.

En la misma intervención, el jefe del Ejecutivo, citado por el medio, abordó el tema de las migraciones, subrayando que su Gobierno mantiene una postura "absolutamente empática" frente al fenómeno. Sánchez indicó que, durante el año 2026, el flujo de llegadas irregulares desde el continente africano a Canarias habría descendido en más del 80%, algo que en su opinión evidencia la eficacia de las actuales políticas de control migratorio y cooperación internacional.

El debate parlamentario reflejó, según el reportaje, las diferencias de perspectiva entre el grupo nacionalista canario y el Gobierno de España respecto al reconocimiento institucional de las consecuencias que los conflictos internacionales ejercen sobre las islas. Mientras que Valido insistió en la necesidad de una mayor implicación y respuesta ante los desafíos humanitarios y socioeconómicos asociados a las guerras y la inmigración, Sánchez abogó por un refuerzo de los lazos de colaboración interinstitucional e hizo hincapié en las medidas ya adoptadas y las que estarían por venir.