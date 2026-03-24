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Sumar carga contra Cuerpo por oponerse "una y otra vez" a medidas de Trabajo como el registro horario: "Vergonzoso"

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La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha cargado este martes contra el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, porque, según ha denunciado, se pone "una y otra vez" en contra de medidas del Ministerio de Trabajo como la reforma del registro horario para hacerlo totalmente digital y accesible, una actitud que considera totalmente "vergonzosa".

Así se ha posicionado Barbero, en una rueda de prensa en el Congreso, al ser preguntada por el dictamen desfavorable que el Consejo de Estado ha emitido sobre esta iniciativa impulsada por el departamento que dirige Yolanda Díaz, que el de Carlos Cuerpo valoró "desfavorablemente" con dos informes distintos. No obstante, la medida fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 30 de septiembre.

MANDA INFORMES EN CONTRA "COMO UN LOCO"

"No se entiende el Ministerio de Economía esté mandando informes al Consejo de Estado como un loco para conseguir tener una resolución al respecto. Es vergonzoso. Pero ya estamos acostumbradas, no es nuevo: antes se llamaba Nadia Calviño y ahora Carlos Cuerpo", ha afirmado la dirigente de Sumar, que fue directora general de Trabajo en toda la legislatura anterior.

Así, ha asegurado que los ERTE, la reforma laboral, la ley Riders, las subidas del SMI 2022 son ejemplos de cómo, a su juicio, Economía se ha opuesto a iniciativas de Trabajo. "Una y otra vez, una y otra vez, el Ministerio de Economía poniéndose en contra de las medidas del Ministerio de Trabajo que realmente son favorables no solo para la gente trabajadora, sino también para la economía de este país", ha lanzado a Cuerpo.

Barbero ha defendido la necesidad de sacar adelante el registro horario y ha recalcado que en España se hacen "dos millones y medio de horas" que "no se pagan y no se cotizan". "Yo no soy economista, pero creo que, si supiera algo de economía, entendería que esas horas tienen que ser pagadas a la gente trabajadora y tienen que ser cotizadas. Y, para eso, el elemento central es el registro horario", ha señalado.

"¿QUE PROBLEMA HAY EN QUE SE REGISTREN LAS HORAS EXTRA?"

La portavoz parlamentaria ha preguntado "qué problema hay entre que se registren bien las horas en este país" y ha sostenido que "las empresas serias no pueden tener un problema en pagar y cotizar las horas que realmente hacen los y las trabajadoras".

Por ello, ha exigido "seriedad" en este tema" y ha insistido en que el registro horario "tiene que salir adelante". "Es una necesidad para los trabajadores y las trabajadoras. Y una necesidad para nuestra economía, porque todo eso es fraude", ha zanjado.

"INJUSTIFICABLE" MANIOBRA DE CUERPO

También se ha pronunciado la dirigente de Comuns y portavoz adjunta del grupo plurinacional, Aina Vidal, quien ha criticado de "injustificable" la maniobra de Economía y ha lanzado a Carlos Cuerpo que tiene la "obligación" de desarrollar normas que profundizan en disposiciones recogidas en el Estatuto del Trabajador.

Es más, se ha preguntado por qué el Ministerio de Economía utiliza "todos sus tentáculos" con tal de "torpedear" esta medida y ha añadido que le gustaría saber también la opinión de la titular de Seguridad Social, Elma Saiz, de que cada semana los empresarios timen más de dos millones y medio de horas extra.

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