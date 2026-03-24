Montero dice que los PGE están "preparados" pero será su sustituto quien los presente

El Gobierno tiene previsto retrasar la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) debido a la situación internacional y a la necesidad de analizar con detenimiento los efectos económicos de la guerra en Irán, prolongando el plazo más allá de lo inicialmente prometido. Según informó el medio, la actual vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, declaró que las cuentas públicas ya están completas y preparadas, pero recalcó que será la persona que le suceda en el ministerio quien asuma la tarea de comunicarlas públicamente y gestionar el apoyo necesario para su aprobación parlamentaria.

De acuerdo con lo publicado por la fuente, María Jesús Montero compareció en la sede del PSOE en Sevilla tras la convocatoria oficial de las elecciones andaluzas, en las que participará como candidata del Partido Socialista. Durante su intervención, Montero informó que ha finalizado su labor en el Gobierno central y que su salida del Ejecutivo se producirá de manera inminente. Explicó que, aunque el proyecto de PGE se encuentra listo para ser presentado en el Congreso, corresponderá a la próxima persona al frente del Ministerio de Hacienda liderar tanto la defensa pública de las cuentas como la obtención de los apoyos políticos necesarios para su aprobación.

Montero especificó que la nueva propuesta presupuestaria prioriza áreas como la vivienda, la formación profesional y las infraestructuras. Argumentó que estas políticas responden a las principales preocupaciones sociales y enfatizó que el nuevo titular de Hacienda tendrá la responsabilidad de trasladar el contenido de estas cuentas a la ciudadanía y a los grupos parlamentarios. Según reportó el medio, la ministra saliente insistió en la importancia de garantizar el respaldo de los socios parlamentarios para la aprobación del proyecto.

En relación con las medidas vinculadas a la coyuntura internacional, la vicepresidenta detalló la elaboración de un real decreto ley destinado a mitigar los efectos económicos de la guerra en Irán. Montero afirmó que este decreto se diseñó en plazos muy ajustados gracias a la experiencia acumulada del Ejecutivo en anteriores crisis y expresó su expectativa de que obtenga el respaldo de la mayoría de los parlamentarios en la votación prevista en la Cámara Baja para el jueves.

El medio consignó que el compromiso inicial del Ejecutivo apuntaba a la aprobación del proyecto de los PGE durante el primer trimestre del año. No obstante, las previsiones han cambiado, ya que el Gobierno considera necesario disponer de más tiempo para calibrar el impacto económico derivado del conflicto internacional, lo que influye en las proyecciones macroeconómicas y en datos fundamentales como el consumo y el crecimiento. Esta posición fue reiterada el mismo martes por la portavoz gubernamental Elma Saiz, quien señaló que el análisis de la situación global requerirá una pausa antes de presentar las nuevas cuentas en el Congreso, aunque ratificó la intención del Gobierno de sacar adelante el proyecto presupuestario.

Durante su intervención, Montero recalcó que ha dejado completada su tarea y reiteró la importancia de la cooperación con los socios parlamentarios para asegurar la viabilidad de las cuentas públicas. En cuanto a la perspectiva de la nueva titularidad en el Ministerio de Hacienda, subrayó que el desafío inmediato será obtener el apoyo necesario en el Parlamento y comunicar suficientemente el propósito social de los presupuestos, centrados en aquellas áreas consideradas esenciales por el Ejecutivo.

El medio indicó que, mientras se confirma el nombre de la persona que reemplazará a Montero, los focos se mantienen sobre la viabilidad política de las cuentas y sobre la evolución de la coyuntura internacional, factores ambos que determinarán el ritmo de la tramitación presupuestaria. También se destacó el interés del Gobierno por dotar de estabilidad al proceso mediante la continuidad de líneas prioritarias como la inversión en vivienda, el fortalecimiento de la formación profesional y la modernización de infraestructuras.

La salida de Montero, quien asumirá la candidatura por Andalucía, marca un cambio relevante en la gestión presupuestaria nacional justo cuando se prepara la negociación parlamentaria. A juicio del Ejecutivo, la situación requiere mantener la cohesión gubernamental y la alineación con los compromisos previos, según publicó el medio, apostando por una transición ordenada en el Ministerio de Hacienda y una estrategia presupuestaria adaptada al contexto internacional.

Finalmente, el medio destacó que, según fuentes gubernamentales, tanto la continuidad de los programas priorizados en el borrador presupuestario como la robustez de las proyecciones económicas quedarán supeditadas a la evolución de la crisis internacional y a la capacidad del nuevo equipo ministerial para sostener el consenso parlamentario requerido.