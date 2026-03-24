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El juez envía a juicio a dos familias por obligar a una menor de 14 años de Corella a casarse a cambio de 5.000 euros

Cinco personas serán juzgadas en Navarra tras detectarse que una adolescente fue entregada presuntamente para un matrimonio concertado en 2025, recibiendo dinero y objetos a cambio, según la investigación judicial y pruebas obtenidas en redes sociales y declaraciones policiales

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Una testigo relató a la Guardia Civil que el padre de la adolescente le había comunicado una intención de vender a la menor inicialmente por 10.000 euros, aunque la transacción final se habría cerrado por 5.000 euros, cinco botellas de whisky y productos alimenticios. A partir de esta declaración se desprenden detalles que forman parte de la investigación judicial. Según publicó el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), se ha ordenado el enjuiciamiento de cinco personas tras detectarse que una menor de 14 años habría sido entregada supuestamente para un matrimonio concertado, a cambio de dinero y otros bienes.

Tal como informó el TSJN, el juez de la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tudela considera que existen indicios suficientes para sentar en el banquillo a los acusados, pertenecientes a dos familias. El magistrado sostiene en el auto de procesamiento que los hechos constituyen un presunto caso de trata de seres humanos con el fin de matrimonio forzoso, además de práctica de la mendicidad respecto de una menor de edad. Las investigaciones indican que la adolescente, residente en Corella, fue obligada a comprometerse y que después de este acuerdo fue inducida juntamente con su presunto esposo y los padres de este a pedir limosna en diferentes localidades de la provincia de Lérida.

El magistrado describe en la resolución que el 20 de agosto de 2025, agentes de la Policía Local de Corella identificaron al padre de la menor. Según el juez, el progenitor manifestó ante los agentes que había vendido a su hija por 5.000 euros a un hombre de origen rumano gitano domiciliado en Lérida. Así lo publicó el TSJN, subrayando la gravedad de los hechos.

Durante la instrucción, los investigadores incorporaron pruebas documentales y audiovisuales. La causa incluye grabaciones tomadas del perfil de Instagram de la madre de la menor, donde aparece la joven junto al que fue señalado como su esposo en una celebración nupcial. En una de las imágenes puede observarse cómo el hombre coloca un anillo en el dedo de la menor y pronuncia la palabra sí, lo que se interpreta como un acto matrimonial. El juez destacó además un vídeo fechado el 24 de febrero en el que la madre de la joven muestra delante de la cámara una cantidad considerable de dinero en billetes pequeños.

De acuerdo con la información consignada por el TSJN, tanto la familia de la víctima como la del supuesto esposo admitieron ante el juzgado que existió una relación de pareja entre ambos jóvenes y un compromiso formal para casarse. Esta circunstancia respalda, según el magistrado, la tesis del matrimonio concertado. Además, la autoridad judicial indicó que la adolescente fue localizada posteriormente pidiendo limosna en las localidades leridanas de Borges Blanques y Bellpuig.

El auto detalla también que los cinco investigados —los padres de la joven, su esposo y los padres de este— deberán prestar declaración el próximo 9 de junio, en el marco de las diligencias previas a la celebración del juicio. Según informó el TSJN, los procesados continuarán en libertad provisional hasta la fecha, dado que no se han producido cambios en las circunstancias valoradas en su momento por el juez para adoptar esta medida.

La venta de la menor a cambio de 5.000 euros, cinco botellas de whisky y artículos alimenticios fue descrita por los propios encausados, según recoge el auto judicial facilitado por el TSJN. El documento judicial también incorpora diferentes testimonios y pruebas gráficas obtenidas del entorno familiar y de redes sociales que refuerzan la instrucción sobre los hechos ocurridos en Corella y posteriormente en Lérida.

El caso podrá ser recurrido ante la Audiencia de Navarra, señaló el TSJN. Hasta entonces, las pesquisas seguirán su curso con la llamada a las declaraciones indagatorias y la revisión de todas las pruebas que, según el juez, sustentan la existencia de delitos de trata para matrimonio forzoso y explotación a través de la mendicidad ejercida por una menor.

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