Fiscalía pide 25 años de prisión por el asesinato machista de una mujer con 49 puñaladas

Almería, 20 jun (EFE).- La Fiscalía solicita una pena de veinticinco años de prisión para el acusado de asesinar a su esposa, Mari Nieves, a la que presuntamente asestó 49 puñaladas mientras dormía en el domicilio conyugal de Roquetas de Mar (Almería).

Estos hechos, que tuvieron lugar durante la noche del 2 de octubre de 2024 en el municipio almeriense, serán juzgados por un tribunal de jurado popular a partir del próximo 22 de julio.

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Según detalla el fiscal, en el escrito de acusación al que ha tenido acceso EFE, la relación matrimonial, que se había iniciado en diciembre de 2018, estuvo profundamente marcada por una progresiva conflictividad derivada de los celos y la constante actitud controladora del acusado.

Durante la convivencia, el procesado desarrolló pautas de dominación, vigilaba sus actividades y le dirigía expresiones vejatorias, lo que motivó la interposición de denuncias previas y una condena firme dictada en 2021 que le impuso tres meses de alejamiento.

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Tras cumplir esa pena, ambos reanudaron la convivencia, pero la situación no cesó. Semanas antes del suceso, Mari Nieves tomó la decisión de poner fin a la relación matrimonial.

La pareja se encontraba ya inmersa en pleno proceso de divorcio y ella tenía previsto abandonar la vivienda compartida.

Fue en ese contexto cuando, según relata la Fiscalía, el acusado ideó un plan para acabar con su vida.

La agresión se produjo en un momento en el que la víctima descansaba en su cama, provista de tapones en los oídos, lo que mermaba su capacidad de percepción. El hombre cogió un cuchillo de la cocina y accedió sigilosamente al dormitorio.

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De forma sorpresiva, para evitar cualquier tipo de defensa por su parte, inició un ataque incesante. Le asestó hasta 49 puñaladas que se distribuyeron gravemente por la cabeza, el cuello, el tórax, la espalda y las extremidades superiores.

El fiscal subraya en su escrito que el acusado prolongó la agresión mucho más allá de lo estrictamente necesario para causar la muerte, aumentando intencionada y desproporcionadamente el dolor físico de la mujer.

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Mari Nieves falleció por un choque hemorrágico y una insuficiencia respiratoria grave al sufrir la perforación de un pulmón.

El 4 de octubre, alertados por la hija de la víctima que no lograba contactar con ella, los agentes tuvieron que acceder a la vivienda por una ventana.

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En el interior hallaron el cuerpo sin vida de la mujer en la cama y al acusado tendido en el suelo de la cocina, en estado inconsciente tras haber ingerido numerosos medicamentos.

El Ministerio Fiscal acusa al hombre de un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, sumando además las circunstancias agravantes de parentesco y de género.

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Aparte de la pena privativa de libertad, solicita imponerle diez años de libertad vigilada, la prohibición de aproximarse o comunicarse con la hija de la víctima durante un periodo de treinta años y el pago de una indemnización de 200.000 euros.

Por su parte, la acusación particular eleva la petición de condena a 29 años de cárcel, mientras que el abogado de la defensa, Francisco de Asís Ferre, rechaza que existiera un plan previo, intención de causar un sufrimiento desmedido o la búsqueda deliberada de la indefensión.

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Califica los hechos de homicidio consumado y argumenta que actuó bajo unas "circunstancias excepcionales de obcecación".

Por ello, solicita una pena de siete años y seis meses de prisión, aplicando en este caso las atenuantes de confesión y de reparación del daño. EFE

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