18 detenidos en Mallorca pertenecientes a grupo criminal especializado en robar a turistas

Palma, 20 jun (EFE).- La Policía Nacional ha desarticulado en la playa de Palma un grupo criminal itinerante y altamente especializado en el robo a turistas y ha detenido a 18 personas acusadas de integrar una organización dedicada a sustraer carteras, teléfonos móviles, relojes de alta gama y otros objetos de valor.

La operación se llevó a cabo el pasado miércoles tras una investigación iniciada por el Grupo de Atracos de la Policía Nacional ante el aumento de denuncias por hurtos y robos con violencia en la zona de mayor concentración de turistas de la playa de Palma, ha informado este cuerpo policial en un comunicado.

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Según la investigación, los detenidos formaban parte de una organización criminal internacional, estructurada y jerarquizada, cuyo único objetivo era obtener beneficios económicos a costa de los turistas que visitan Mallorca.

Los investigados, de origen rumano en su mayoría, además de un ciudadano argelino y otro marroquí, actuaban de forma coordinada y con un reparto preciso de funciones.

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Algunos integrantes seleccionaban a las víctimas, otros se aproximaban para distraerlas y localizar dónde guardaban la cartera, el teléfono móvil o comprobar si llevaban relojes de alta gama, mientras otros se encargaban de recoger los objetos sustraídos y alejarse rápidamente del lugar.

La organización utilizaba además una estrategia para evitar las denuncias: tras el robo, uno de los integrantes tiraba al suelo la cartera sustraída y otro miembro del grupo la recogía simulando haberla encontrado para devolvérsela al turista, ya sin dinero ni objetos de valor.

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De esta forma, la víctima llegaba incluso a agradecer el gesto sin saber que quien le devolvía la cartera formaba parte de la misma organización que acababa de robársela. EFE