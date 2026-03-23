Madrid, 23 mar (EFE).- El déficit comercial de España se redujo un 35,2 % en enero, hasta 4.010 millones de euros, debido principalmente al descenso de las importaciones energéticas, que cayeron un 33,2 %.

Según informa este lunes el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, las exportaciones de bienes alcanzaron los 28.927 millones en enero, un 2,9 % menos que en el mismo mes de 2025, mientras que las importaciones cayeron un 8,4 %, hasta los 32.937 millones de euros.

Así, la tasa de cobertura de enero -cociente entre exportaciones e importaciones- se situó en el 88 %, 5 puntos porcentuales por encima de la de hace un año (83 %). EFE

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