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Arranca en Ciudad Real el juicio contra el acusado de intentar asesinar a su mujer delante de sus hijos

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La Audiencia Provincial de Ciudad Real va a juzgar a partir de este martes, 24 de marzo, y el miércoles, día 25, a F.M.L., un hombre acusado de intentar asesinar a su pareja con un cuchillo en presencia de sus tres hijos menores, y para quien la Fiscalía pide 15 años de prisión.

Según se desprende del escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan al 23 de abril de 2023, cuando la pareja del acusado le comunicó su intención de abandonar el domicilio familiar y se inició una discusión con su pareja en presencia de sus tres hijos menores, de 14, 10 y 7 años.

En el transcurso de la disputa, el hombre cogió un cuchillo de cocina de unos 18 centímetros y llegó a impedir que la mujer abandonara la vivienda junto a los menores, profiriendo amenazas mientras portaba el arma blanca, llegándole a decir "tú no vas a salir de aquí" o "de aquí no salís".

Posteriormente, cuando la víctima se encontraba de espaldas recogiendo sus pertenencias para marcharse junto a sus hijos, el acusado se aproximó por detrás y le asestó una puñalada en la espalda.

La agresión continuó una vez la mujer cayó al suelo, donde el procesado se colocó sobre ella y le asestó varias cuchilladas en distintas partes del cuerpo.

Los hechos se produjeron delante de los menores, llegando la hija mayor a intervenir para intentar frenar el ataque. Pese a ello, el acusado continuó con la agresión y posteriormente se autolesionó con el mismo cuchillo en la zona abdominal.

Tras lo ocurrido, dos de los menores huyeron del domicilio y alertaron a los vecinos, que avisaron a los servicios de emergencia. Tanto la mujer como el acusado fueron trasladados a un centro hospitalario para recibir asistencia sanitaria.

Como consecuencia de la agresión, según el escrito de la Fiscalía, la víctima sufrió lesiones de extrema gravedad, con afectación abdominal y hepática, que requirieron intervención quirúrgica urgente y un prolongado periodo de recuperación que se extendió durante más de un año.

El Ministerio Fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato en grado de tentativa y otro de maltrato en el ámbito familiar, con la agravante de parentesco, por lo que solicita 14 años por el delito de tentativa de asesinato y un año más por el de maltrato familiar.

Asimismo, reclama una indemnización de más de 91.000 euros para la víctima, además de 4.300 euros para una de las menores afectadas por las lesiones y secuelas derivadas de los hechos.

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